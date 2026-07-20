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Magaly Medina vivió una noche cargada de emociones tras recibir un reconocimiento por parte de la Municipalidad de La Molina por su trayectoria como comunicadora. Durante la ceremonia, la conductora de televisión sorprendió al revelar que dejará la casa en la que vivió durante más de dos décadas y donde formó su familia. "He vivido más de 25 años aquí y ahora es momento de partir", expresó la popular 'Urraca'.

Acompañada por su esposo, Alfredo Zambrano, y un grupo de amigos, la presentadora recordó los momentos más importantes que vivió en ese distrito, al que calificó como su refugio durante muchos años. Asimismo, confesó que mudarse representa una decisión difícil por todos los recuerdos que deja atrás. "Me voy de una casa que me ha dado muchas alegrías, donde formé un hogar, donde crié a mi hijo", manifestó durante su discurso.

Magaly Medina recuerda con emoción los años que vivió en La Molina

Durante la ceremonia de reconocimiento organizada por la Municipalidad de La Molina, Magaly Medina dedicó unas sentidas palabras al distrito donde construyó gran parte de su vida personal. La conductora recordó que ese lugar fue escenario de algunos de los momentos más importantes de su historia familiar y profesional, razón por la que su despedida tiene un significado especial.

"Hace muchos años este ha sido mi hogar, como creo que el de la mayoría de personas aquí. Ha sido mi remanso de paz, mi sol, mi alegría; mis mejores momentos están en La Molina. Y lo digo porque he vivido más de 25 años aquí y ahora es momento de partir", señaló la 'Urraca' frente a los asistentes. "Este año me cambio de distrito, entonces este es un momento nostálgico para mí”, agregó.

A comienzos de este año, la presentadora de ATV reveló que ya disfrutaba de su nueva vivienda ubicada en Santiago de Surco, una propiedad que construyó junto a su esposo desde 2023, luego de poner a la venta su casa de La Molina. En aquella oportunidad, compartió un video del inmueble acompañada del mensaje: "Cuando me preguntan por qué ando feliz como una lombriz… es porque estoy disfrutando mi casita nueva".

La Municipalidad de La Molina reconoció la trayectoria de Magaly Medina

Antes de la entrega del diploma, los organizadores dedicaron unas palabras para resaltar el recorrido profesional de la conductora y su influencia en los medios de comunicación del país. Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo y la perseverancia que la convirtieron en una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión peruana.

"Hay una mujer que nunca dejó de creer en su capacidad para salir adelante. Magaly Medina convirtió la perseverancia, el carácter y la disciplina en las herramientas que la llevaron a convertirse en una de las comunicadoras más influyentes del Perú", se escuchó durante la presentación realizada en el auditorio.