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Actor Ryan Reynolds confirma nueva película de ‘Deadpool’ y revela de qué trataría la historia

Ryan Reynolds sorprendió a los fanáticos al confirmar que la película 'Deadpool 4' se encuentra en desarrollo y adelantó que podría incluir en esta nueva historia durante el Fanatics Fest.

'Deadpool 4' es una de las películas más esperada por los fanáticos. Foto: Deadline.
'Deadpool 4' es una de las películas más esperada por los fanáticos. Foto: Deadline.
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El futuro de 'Deadpool' en la pantalla grande ya tendría nuevos planes en marcha. Ryan Reynolds sorprendió a los fanáticos al confirmar que se está trabajando en una nueva película del irreverente personaje de Marvel, pese a que el estudio aún no ha anunciado oficialmente una cuarta cinta de la saga.

Durante su aparición en el Fanatics Fest, el actor que interpreta al famoso ‘Mercenario Bocazas’ habló sobre lo que viene para la franquicia y dejó entrever que la próxima historia podría tomar como referencia algunos arcos de los cómics que todavía no han sido llevados al cine.

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¿De qué trataría 'Deadpool 4'? Ryan Reynolds adelanta detalles de la nueva película

Ryan Reynolds dejó entrever algunos detalles sobre el rumbo que podría tomar la próxima película de 'Deadpool' y aseguró que todavía existen historias del personaje que no han sido exploradas en la pantalla grande.

“Hay algunos elementos muy profundos que faltan en las películas, creo que hay algunos detalles importantes que faltan incluso en algunos cómics”, comentó el actor durante su participación en el Fanatics Fest, donde habló sobre el futuro del ‘Mercenario Bocazas’.

Además, Reynolds destacó el trabajo de los escritores Fabian Nicieza y Gerry Duggan, quienes tuvieron una importante participación en los cómics de Deadpool. Según explicó, sus historias y aportes podrían convertirse en una fuente de inspiración para una futura entrega cinematográfica.

Aunque Marvel Studios todavía no ha confirmado oficialmente el desarrollo de 'Deadpool 4', las declaraciones del actor han aumentado las expectativas de los seguidores, especialmente luego del éxito de 'Deadpool & Wolverine' y la llegada definitiva del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por ahora, una de las mayores dudas es cuándo podría estrenarse la nueva cinta. La saga ha tenido diferentes tiempos de producción: la primera película llegó en 2016, dos años después se estrenó 'Deadpool 2' y posteriormente los fanáticos tuvieron que esperar hasta 2024 para ver nuevamente al personaje en 'Deadpool & Wolverine'.

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