Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos juntos en el avant premiere de 'PAW Patrol: La Dino Película', creando momentos de unión familiar que sorprendieron a sus seguidores. Foto: difusión.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos juntos en el avant premiere de 'PAW Patrol: La Dino Película', creando momentos de unión familiar que sorprendieron a sus seguidores. Foto: difusión.

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Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelven a ser protagonistas de la noticia. Esta vez no por sus peleas o reconciliaciones, sino porque después de mucho tiempo se dejaron ver juntos en el avant premiere de 'Paw Patrol: la Dino película', la nueva producción de la popular franquicia animada que llegará a los cines este jueves 23 de julio.

La función especial, que se llevó a cabo el sábado 18 de julio, reunió a numerosas familias, niños y personalidades conocidas del espectáculo y el deporte, entre ellas Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, Erick Elera, Allison Pastor y Melissa Paredes.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte más juntos que nunca

El futbolista peruano llamó la atención al llegar acompañado de Ana Paula Consorte y sus hijos al avant premiere realizado el último sábado en Cinépolis Larcomar. Su presencia familiar dejó ver que atraviesan un momento de unión y cercanía.

Mientras cargaba a uno de sus pequeños, Paolo Guerrero expresó su alegría por compartir la experiencia con sus hijos y disfrutar junto a ellos de una historia que conocen desde temprana edad. "A ellos les encanta PAW Patrol desde muy pequeños", señaló.

Ana Paula Consorte también destacó el carácter familiar de la actividad. "Es un buen momento para pasar en familia y nos encanta la película", manifestó.

'Paw Patrol: la Dino película' hace historia en Perú

Perú hizo historia al convertirse en el primer país de Latinoamérica en presentar una función especial de 'Paw Patrol: la Dino película', la nueva aventura que llegará a los cines con una propuesta cargada de acción, humor, ternura y dinosaurios.

La cinta contará con la participación del actor y cantante peruano Erick Elera, quien dará voz al Dr. Theo Rising, un personaje que se suma a esta historia jurásica pensada para entretener a niñas, niños y adultos. Su interpretación podrá escucharse en todos los países de habla castellana de América del Sur. "Siempre tuve ese deseo de poner la voz y, cuando se presentó la oportunidad, estaba nervioso", contó el actor durante el evento.

¿De qué trata ‘PAW Patrol: La Dino Película’?

En esta nueva entrega, la patrulla se traslada a una enigmática isla tropical habitada por dinosaurios. Allí, sus integrantes deberán asumir una misión de mayores proporciones y enfrentarse a desafíos nunca antes vistos.

La película reúne dos elementos que despiertan gran interés entre el público infantil: los cachorros héroes y los dinosaurios. De esta manera, propone una experiencia cinematográfica creada especialmente para compartir en familia.

Además, ‘PAW Patrol: La Dino Película’ mantiene los valores que han convertido a la franquicia en un éxito mundial, como el trabajo en equipo, la valentía, la empatía, la inclusión y la perseverancia. La incorporación de Rex, un nuevo cachorro especializado en dinosaurios, también aporta un componente emocional y permite conectar con nuevas audiencias.