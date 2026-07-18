HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Emotivo momento! Magaly Medina celebra importante reconocimiento que destaca su trabajo en la televisión: "Con la humildad..."

¡Aplaudida! Magaly Medina recibió una importante condecoración por su aporte a la televisión peruana y no ocultó su emoción al agradecer el reconocimiento con un sentido mensaje.

Magaly Medina fue ovacionada al recibir distinguido reconocimiento. Foto: composición LR/magalymedinav/Instagram
Magaly Medina fue ovacionada al recibir distinguido reconocimiento. Foto: composición LR/magalymedinav/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina vivió un momento especial al recibir un importante reconocimiento por parte de la Municipalidad de La Molina, distrito donde reside desde hace 25 años. La conductora compartió en sus redes sociales un video de la ceremonia, en la que fue distinguida por su trayectoria en los medios de comunicación y por el impacto que ha tenido en la televisión peruana.

"Acepto esta condecoración con la humildad de una vecina que encontró en La Molina un hogar hace 25 años", escribió la popular 'Urraca' al compartir las imágenes de la ceremonia, en la que fue aplaudida por los asistentes tras recibir el reconocimiento por ser uno de los personajes más influyentes de la pantalla chica.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel sorprende al revelar que rogó por su hija Ethel Pozo cuando se enteró que sería entrevistada por Magaly Medina: "Dios sabe"

lr.pe

Municipalidad de La Molina reconoce la trayectoria de Magaly

La periodista recibió la medalla de manos del alcalde de La Molina, Diego Uceda, quien encabezó el homenaje organizado por la comuna para reconocer su trayectoria profesional. Durante el evento, la conductora recibió palabras de reconocimiento por su extensa carrera y por el legado que ha construido a lo largo de casi tres décadas. "Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante", destacó la presentadora de la ceremonia

Durante el acto protocolar, la presentadora del evento explicó el motivo de la distinción y destacó las cualidades que han caracterizado la carrera de la conductora. "Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante. Nuestra condecorada, Magaly Jesús Medina Vela", expresó ante los asistentes.

PUEDES VER: Magaly Medina impacta al elogiar por primera vez a Ethel Pozo tras histórica entrevista: “Una mujer madura”

lr.pe

Magaly y el éxito de su programa de espectáculos

La conductora ha construido una de las carreras más sólidas de la televisión peruana desde que inició en 1997 con 'Magaly TeVe', formato que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en 'Magaly TV, la firme'. Su estilo directo y los conocidos 'ampays' marcaron un antes y un después en la televisión de espectáculos, consolidándola como una de las periodistas más vigentes del país.

Al recordar el aniversario número 28 de su programa, la 'Urraca' confesó que nunca imaginó el impacto que tendría el espacio televisivo. "El programa cumple 28 años, cuando apareció a las 6 de la tarde un sábado 1 de noviembre de 1997, nadie daba S/1 por este programa. Con poca producción, como ahora, yo era la reportera, la que producía y nos habían dado un productor general que no creía en su producto", comentó tiempo atrás.

Asimismo, la conductora agradeció el respaldo del público, al que considera clave para mantenerse vigente durante tantos años. "Jamás imaginé que mi programa y estilo serían un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente todos estos años", expresó para Trome.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gisela Valcárcel sorprende al revelar que rogó por su hija Ethel Pozo cuando se enteró que sería entrevistada por Magaly Medina: "Dios sabe"

Gisela Valcárcel sorprende al revelar que rogó por su hija Ethel Pozo cuando se enteró que sería entrevistada por Magaly Medina: "Dios sabe"

LEER MÁS
Magaly Medina expone el humilde estilo de vida de Sheyla Rojas tras romper con Sir Winston y dejar atrás los lujos: “Ya no está el proveedor”

Magaly Medina expone el humilde estilo de vida de Sheyla Rojas tras romper con Sir Winston y dejar atrás los lujos: “Ya no está el proveedor”

LEER MÁS
Magaly Medina impacta al elogiar por primera vez a Ethel Pozo tras histórica entrevista: “Una mujer madura”

Magaly Medina impacta al elogiar por primera vez a Ethel Pozo tras histórica entrevista: “Una mujer madura”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

Querida actriz de televisión destapa su vínculo con joven desaparecido en el Huascarán y clama por ayuda tras días de angustia: "Fuerza"

LEER MÁS
Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Empresario acusa a Samahara Lobatón de deberle dinero desde hace seis meses: “No me pagas ni un dólar”

LEER MÁS
Leslie Shaw lanza dardo a Korina Rivadeneira tras afirmar que Mario Hart la engañó con ella: "Es de las chicas que se hacen las cojud****"

Leslie Shaw lanza dardo a Korina Rivadeneira tras afirmar que Mario Hart la engañó con ella: "Es de las chicas que se hacen las cojud****"

LEER MÁS
Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

LEER MÁS
Esposo de Ethel Pozo sorprende con supuesta burla a Janet Barboza tras polémica por traición: "Algunas amigas tuyas que han abusado..."

Esposo de Ethel Pozo sorprende con supuesta burla a Janet Barboza tras polémica por traición: "Algunas amigas tuyas que han abusado..."

LEER MÁS
Cámaras de seguridad desmienten a Cristorata y revelan que él golpeó primero a joven en pleno stream: víctima terminó con moretones en el rostro

Cámaras de seguridad desmienten a Cristorata y revelan que él golpeó primero a joven en pleno stream: víctima terminó con moretones en el rostro

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025