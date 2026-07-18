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Magaly Medina vivió un momento especial al recibir un importante reconocimiento por parte de la Municipalidad de La Molina, distrito donde reside desde hace 25 años. La conductora compartió en sus redes sociales un video de la ceremonia, en la que fue distinguida por su trayectoria en los medios de comunicación y por el impacto que ha tenido en la televisión peruana.

"Acepto esta condecoración con la humildad de una vecina que encontró en La Molina un hogar hace 25 años", escribió la popular 'Urraca' al compartir las imágenes de la ceremonia, en la que fue aplaudida por los asistentes tras recibir el reconocimiento por ser uno de los personajes más influyentes de la pantalla chica.

Municipalidad de La Molina reconoce la trayectoria de Magaly

La periodista recibió la medalla de manos del alcalde de La Molina, Diego Uceda, quien encabezó el homenaje organizado por la comuna para reconocer su trayectoria profesional. Durante el evento, la conductora recibió palabras de reconocimiento por su extensa carrera y por el legado que ha construido a lo largo de casi tres décadas. "Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante", destacó la presentadora de la ceremonia

Durante el acto protocolar, la presentadora del evento explicó el motivo de la distinción y destacó las cualidades que han caracterizado la carrera de la conductora. "Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante. Nuestra condecorada, Magaly Jesús Medina Vela", expresó ante los asistentes.

Magaly y el éxito de su programa de espectáculos

La conductora ha construido una de las carreras más sólidas de la televisión peruana desde que inició en 1997 con 'Magaly TeVe', formato que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en 'Magaly TV, la firme'. Su estilo directo y los conocidos 'ampays' marcaron un antes y un después en la televisión de espectáculos, consolidándola como una de las periodistas más vigentes del país.

Al recordar el aniversario número 28 de su programa, la 'Urraca' confesó que nunca imaginó el impacto que tendría el espacio televisivo. "El programa cumple 28 años, cuando apareció a las 6 de la tarde un sábado 1 de noviembre de 1997, nadie daba S/1 por este programa. Con poca producción, como ahora, yo era la reportera, la que producía y nos habían dado un productor general que no creía en su producto", comentó tiempo atrás.

Asimismo, la conductora agradeció el respaldo del público, al que considera clave para mantenerse vigente durante tantos años. "Jamás imaginé que mi programa y estilo serían un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente todos estos años", expresó para Trome.