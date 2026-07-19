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Gisela Valcárcel impacta al recordar fuerte pelea con su madre: ella destrozó toda su cocina y quiso llamar a toda la prensa

Gisela Valcárcel reveló uno de los episodios más tensos que vivió con su madre cuando ya era una figura pública. La conductora recordó que la discusión terminó con su cocina destrozada y una inesperada advertencia.

Gisela Valcárcel resaltó la enseñanza que le dejó su madre tras discusión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Gisela Valcárcel resaltó la enseñanza que le dejó su madre tras discusión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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La conductora Gisela Valcárcel sorprendió al compartir uno de los recuerdos más intensos de su vida familiar durante una entrevista en el pódcast 'Habla serio'. La presentadora narró un episodio ocurrido hace varios años, cuando ya gozaba de reconocimiento nacional, y que tuvo como protagonista a su propia madre, quien reaccionó de manera inesperada en medio de una discusión.

Aunque la popular 'Señito' reconoció que ya no recuerda qué originó el conflicto, sí conserva con claridad la secuencia de los hechos y las palabras que marcaron aquel momento. Con el paso del tiempo, afirmó que aquella experiencia terminó convirtiéndose en una importante enseñanza sobre el respeto y la relación que mantenía con su progenitora, pese a la tensión que vivieron ese día.

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Gisela Valcárcel expone fuerte pelea con su madre hace varios años

Durante la conversación, Gisela Valcárcel explicó que la discusión se produjo dentro de su vivienda, cuando respondió a una exigencia de su madre recordándole que se encontraban en su casa. Esa frase provocó una reacción inmediata de su progenitora, quien, según el relato de la conductora, perdió el control y comenzó a arrojar diversos objetos de la cocina.

La presentadora recordó que todo empezó cuando su mamá tomó el vaso que tenía en las manos, vació su contenido en el caño y, acto seguido, comenzó a lanzar al suelo productos que se encontraban en la refrigeradora y en la alacena. "¿De quién es esta casa?", recordó que le preguntó antes de continuar con su reacción.

En medio del enfrentamiento, su mamá le dejó una frase que, según confesó, nunca olvidó: "Nunca más le vuelvas a decir a tu madre de quién es esta casa, porque lo que tú eres, te lo di yo".

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Yo voy a llamar a la prensa: la advertencia que le dio su madre a Gisela Valcárcel

La intensidad del episodio llevó a Gisela Valcárcel a pensar, por un instante, que su madre había perdido la consciencia. Según contó, la cocina quedó prácticamente destrozada mientras su hermana intentaba intervenir para calmar los ánimos y evitar que la discusión continuara escalando.

Sin embargo, la escena no terminó ahí. De acuerdo con el relato de la conductora, su madre lanzó una advertencia que la sorprendió aún más. Convencida de que la fama no debía cambiar la actitud de su hija, le aseguró que, si volvía a mostrar señales de soberbia, recurriría a los medios de comunicación.

"¿Quién se ha creído?, porque es conocida y famosa. Y la próxima que tú quieras mover un poquito, yo voy a llamar a la prensa", recordó Gisela Valcárcel.

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