Karina Jordán espera un milagro para encontrar con vida a su primo desaparecido en el Huascarán. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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La actriz Karina Jordán volvió a pronunciarse públicamente sobre la desaparición de su primo Alejandro 'Chicho' Ugarte, uno de los tres andinistas perdidos en el Huascarán, para expresar su preocupación por el desarrollo de las labores de rescate. A través de sus redes sociales, difundió un mensaje en el que pidió mayor atención a las dificultades que enfrenta el operativo y reiteró su respaldo a quienes participan en la búsqueda.

Además de compartir información relacionada con el caso, la artista sostuvo que las limitaciones logísticas habrían generado retrasos en una emergencia donde el tiempo resulta determinante. Pese a su crítica, manifestó que mantiene la esperanza de encontrar con vida a su familiar, convencida de que aún puede producirse un desenlace positivo.

Karina Jordán pide apoyo mediante sus redes sociales por su primo perdido en el Huascarán.

"Se ha perdido mucho tiempo": Karina Jordán hace denuncia por desaparición de su primo en el Huascarán

En una serie de historias publicadas en Instagram, Karina Jordán aseguró que el caso debe abrir un debate sobre la capacidad de respuesta del país frente a accidentes ocurridos en zonas de alta montaña. Según expresó, la falta de recursos y coordinación habría afectado el avance de la búsqueda de Alejandro 'Chicho' Ugarte y de los otros dos montañistas desaparecidos.

"Todo esto que está pasando nos debe hacer reflexionar. No estamos como país, preparados logísticamente para responder ante accidentes como el que ha ocurrido. Se ha perdido valioso tiempo por esto", escribió la actriz en sus redes sociales, dejando en evidencia su preocupación por el desarrollo del operativo.

Pese a la situación, también compartió un mensaje de esperanza dirigido a quienes siguen atentos a la búsqueda de los andinistas. "¿Pero saben qué? Los milagros existen. Y yo sigo esperando uno", agregó, reflejando el estado de ánimo de su familia mientras continúan las labores en el Huascarán.

El video compartido por Karina Jordán que refleja falta de apoyo en campo base

Como parte de su pronunciamiento, Karina Jordán difundió un video en el que un rescatista relata las dificultades que, según su versión, enfrentó el equipo durante la operación. En el registro audiovisual se afirma que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los habrían dejado en un campamento base cercano al Huascarán, situación que habría obligado al grupo a regresar sin poder continuar con el trabajo planificado.

La actriz compartió ese testimonio para respaldar su denuncia sobre las presuntas deficiencias en la logística del operativo y llamar la atención sobre la importancia de mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias.

Para la familia de Alejandro 'Chicho' Ugarte, cada hora resulta crucial, por lo que consideran indispensable optimizar la coordinación y los recursos destinados a las labores de búsqueda.