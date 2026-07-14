HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad
Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     Ahora: Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas EN VIVO por el ATP 250 de Gstaad     
EN VIVO

López Aliaga sí va a la Alcaldía de Lima: JNE aprueba apelación | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Alejandro Toledo solicita gracia presidencial a José Balcázar por razones de salud

Por medio de una carta, el expresidente sustentó que cumple los requisitos para obtener el derecho de gracia. Su abogado, Carlos Torres Caro, informó que ya ha enviado un documento al mandatario Balcázar.

Alejandro Toledo solicita gracia presidencial a José Balcázar por razones de salud
Alejandro Toledo solicita gracia presidencial a José Balcázar por razones de salud
Escuchar
Resumen
Compartir

Alejandro Toledo autorizó, por medio de una carta, que su abogado presente un pedido de derecho de gracia presidencial al mandatario José María Balcázar por motivos de salud y porque se ha extendido el plazo sin sentencia firme.

Únete a nuestro canal de política y economía

En función de ello, su defensa, Carlos Torres Caro, ingresó el pedido el último lunes 13 de julio a la Comisión de Gracias Presidenciales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

En diálogo con RPP, se dirigió al mandatario Balcázar y le recordó que él había indicado que los abogados podían solicitar los pedidos de gracia. “Estamos tomando el guante, señor presidente José María Balcázar.(Pedimos que) se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración en este caso específico la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicamente acreditadas”, dijo.

Añadió que Toledo Manrique también ha explicado los motivos de su pedido en la carta.

En su misiva, el expresidente señala que su proceso penal 'lleva más años de los que la ley permite' y que se trata de una investigación 'que ha extendido ampliamente los plazos razonables'.

Sobre su salud, refirió que esta se ha deteriorado en prisión y que los médicos le han advertido que un infarto o derrame podría ocurrir en cualquier momento.

A su vez, señaló que espera que se aplique a su favor la Ley 32181, la cual establece que personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

“El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición, es un acto de justicia”, resaltó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alejandro Toledo autoriza a su abogado solicitar indulto humanitario

Alejandro Toledo autoriza a su abogado solicitar indulto humanitario

LEER MÁS
Laura Bozzo impacta al perdonar a Alejandro Toledo EN VIVO, pero deja duro mensaje: "No quiero venganza, yo quiero justicia"

Laura Bozzo impacta al perdonar a Alejandro Toledo EN VIVO, pero deja duro mensaje: "No quiero venganza, yo quiero justicia"

LEER MÁS
Laura Bozzo reaparece y estalla contra Eliane Karp tras rogar por clemencia para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"

Laura Bozzo reaparece y estalla contra Eliane Karp tras rogar por clemencia para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNE le da la razón a López Aliaga y acepta su candidatura como teniente alcalde de Lima

JNE le da la razón a López Aliaga y acepta su candidatura como teniente alcalde de Lima

LEER MÁS
"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

LEER MÁS
Fujimori presidirá desfile de tanque coreano que no ha sido comprado por el Ejército

Fujimori presidirá desfile de tanque coreano que no ha sido comprado por el Ejército

LEER MÁS
Investigan a la fiscal Geovana Mori por abuso de autoridad y prevaricato

Investigan a la fiscal Geovana Mori por abuso de autoridad y prevaricato

LEER MÁS
Fujimori propone rastrillaje de las FF.AA y la PNP en zonas fronterizas en medio de norma que blinda a los uniformados

Fujimori propone rastrillaje de las FF.AA y la PNP en zonas fronterizas en medio de norma que blinda a los uniformados

LEER MÁS
Pedro Castillo: PJ admite trámite del habeas corpus que busca la libertad del expresidente

Pedro Castillo: PJ admite trámite del habeas corpus que busca la libertad del expresidente

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025