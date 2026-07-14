Alejandro Toledo solicita gracia presidencial a José Balcázar por razones de salud

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Alejandro Toledo autorizó, por medio de una carta, que su abogado presente un pedido de derecho de gracia presidencial al mandatario José María Balcázar por motivos de salud y porque se ha extendido el plazo sin sentencia firme.

En función de ello, su defensa, Carlos Torres Caro, ingresó el pedido el último lunes 13 de julio a la Comisión de Gracias Presidenciales.

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En diálogo con RPP, se dirigió al mandatario Balcázar y le recordó que él había indicado que los abogados podían solicitar los pedidos de gracia. “Estamos tomando el guante, señor presidente José María Balcázar.(Pedimos que) se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración en este caso específico la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicamente acreditadas”, dijo.

Añadió que Toledo Manrique también ha explicado los motivos de su pedido en la carta.

En su misiva, el expresidente señala que su proceso penal 'lleva más años de los que la ley permite' y que se trata de una investigación 'que ha extendido ampliamente los plazos razonables'.

Sobre su salud, refirió que esta se ha deteriorado en prisión y que los médicos le han advertido que un infarto o derrame podría ocurrir en cualquier momento.

A su vez, señaló que espera que se aplique a su favor la Ley 32181, la cual establece que personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

“El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición, es un acto de justicia”, resaltó.