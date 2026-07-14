JNJ define hoy quién será el nuevo jefe de la ONPE

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) elige hoy, 14 de julio, al nuevo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El concurso continua tras haberse declarado fundado un recurso de reconsideración de Carlos Loyola Escajadillo, único postulante que continua en carrera.

El pasado 6 de julio, el pleno de la JNJ aprobó, en sesión extraordinaria, un nuevo cronograma de actividades para definir las últimas etapas del proceso.

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Cronograma del concurso

El cronograma muestra que el proceso continúa con la entrevista personal a Loyola. El pleno de la JNJ la programó de manera presencial para este martes a las 11.00 a. m. en su sede central de San Isidro.

Los magistrados evaluarán las competencias y la trayectoria del candidato antes de proceder con la calificación final.

Convocatoria 001-2026-SN/JNJ

La JNJ publicará los resultados del concurso público durante el transcurso de este mismo día. Tras la entrevista, la institución difundirá las calificaciones del postulante, el cuadro de méritos definitivo y el resultado de la votación del pleno.

De alcanzar la aprobación de los magistrados, la juramentación oficial del nuevo jefe de la ONPE será este jueves 16 de julio.

El concurso estuvo a punto de cancelarse

El proceso fue declarado desierto, ya que la postulante Amparo Ortega Campana renunció por problemas de salud y la JNJ excluyó a Carlos Loyola Escajadillo por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite.

Al quedar sin candidatos aptos, la institución decidió cerrar la convocatoria; sin embargo, Loyola interpuso un recurso de reconsideración por la vulneración de sus derechos.

El pleno de la JNJ evaluó el reclamo y resolvió el retorno de Loyola gracias a los votos a favor de los magistrados María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkóvic y Rafael Ruiz. En contra de la medida votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo. Con esta decisión por mayoría, la JNJ anuló la exclusión y restituyó al candidato en el proceso.