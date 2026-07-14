HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Alertan sobre falso casting del reality 'Combate' tras anuncio de su regreso: estafan a jóvenes pidiendo fotos en bikini y más

ATV alertó sobre cuentas falsas que usan la imagen de 'Combate' para ofrecer un supuesto casting y pedir fotografías comprometedoras a jóvenes, aprovechando la expectativa por el regreso del reality.

Estafan a jóvenes con un supuesto casting para 'Combate'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Estafan a jóvenes con un supuesto casting para 'Combate'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Escuchar
Resumen
Compartir

La expectativa por el retorno de 'Combate' a la televisión peruana también ha sido aprovechada por personas inescrupulosas que buscan engañar a usuarios en redes sociales. ATV advirtió que circulan cuentas falsas que anuncian un supuesto casting oficial del recordado reality de competencia, con el objetivo de captar víctimas mediante una falsa convocatoria.

Según la alerta difundida, los estafadores utilizan la imagen del programa y se presentan como integrantes del equipo de producción para generar confianza entre los interesados. A través de plataformas como TikTok y Telegram, promocionan videos en los que aseguran que se prepara una nueva temporada y solicitan información personal, además de fotografías que no forman parte de ningún proceso oficial.

Cuenta de TikTok que se hace pasar por producción de 'Combate'.

Cuenta de TikTok que se hace pasar por producción de 'Combate'.

PUEDES VER: ¿Gian Piero Díaz y Renzo Schuller juntos? Anuncian el regreso de 'Combate' a la televisión peruana y revelan posible fecha de estreno

lr.pe

Estafadores se hacen pasar por productores de 'Combate' para realizar falso casting

Las cuentas fraudulentas que circulan en internet muestran publicaciones donde anuncian un supuesto regreso de 'Combate' y convocan a personas interesadas en formar parte del programa. En los mensajes, los responsables indican que los postulantes deben comunicarse directamente con ellos para iniciar una “etapa virtual” del falso proceso de selección.

Una de las principales señales de alerta está relacionada con los requisitos que solicitan a quienes desean participar en el supuesto casting. Los falsos productores piden el envío de cinco fotografías físicas de los postulantes utilizando ropa de baño o ropa interior bajo el argumento de realizar una “evaluación” de su apariencia.

“Enviarnos 5 fotos tuyas físicamente (ropa de baño o interior) para ver tu físico”, señala uno de los mensajes compartidos por los estafadores a través de Telegram. Además, aseguran que después de superar esta etapa habría una fase presencial en las instalaciones de ATV, una afirmación utilizada para darle mayor credibilidad al engaño.

PUEDES VER: Maluma impacta al destapar duro momento que vivió en 'Combate' cuando solo tenía 17 años: "Yo vomitaba"

lr.pe

'Combate' regresa a la televisión peruana

La aparición de estos falsos castings ocurre en medio de la expectativa generada por el regreso de 'Combate', uno de los programas juveniles más recordados de la televisión peruana. El formato marcó una etapa importante dentro de los realities de competencia y tuvo como figuras principales a conductores como Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

La posibilidad de una nueva temporada tomó fuerza luego de que María Pía Copello comentara que el proyecto se encontraría avanzando hacia una etapa de preproducción. Durante una intervención pública, la conductora mencionó que los trabajos iniciales de 'Combate nueva generación' comenzarían en la quincena de agosto.

“'Combate nueva generación'. Yo sabía, yo lo sabía (...) La preproducción arrancaría la quincena de agosto. ¿No necesitarán una conductora por ahí?”, comentó entre risas Copello, generando comentarios entre los seguidores del recordado espacio televisivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Gian Piero Díaz y Renzo Schuller juntos? Anuncian el regreso de 'Combate' a la televisión peruana y revelan posible fecha de estreno

¿Gian Piero Díaz y Renzo Schuller juntos? Anuncian el regreso de 'Combate' a la televisión peruana y revelan posible fecha de estreno

LEER MÁS
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
Maluma impacta al destapar duro momento que vivió en 'Combate' cuando solo tenía 17 años: "Yo vomitaba"

Maluma impacta al destapar duro momento que vivió en 'Combate' cuando solo tenía 17 años: "Yo vomitaba"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

LEER MÁS
¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

LEER MÁS
Magaly Medina comete infidencia sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston: "Hay cosas que ella se ha enterado"

Magaly Medina comete infidencia sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston: "Hay cosas que ella se ha enterado"

LEER MÁS
Sheyla Rojas expone el detonante que la llevó a terminar para siempre con Sir Winston tras cinco años: “Miedo de malgastar mi tiempo”

Sheyla Rojas expone el detonante que la llevó a terminar para siempre con Sir Winston tras cinco años: “Miedo de malgastar mi tiempo”

LEER MÁS
¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

LEER MÁS
Hija de Said Palao hace llorar a su madre durante su matrimonio con desgarradoras palabras: “Una persona no puede cambiar del todo”

Hija de Said Palao hace llorar a su madre durante su matrimonio con desgarradoras palabras: “Una persona no puede cambiar del todo”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025