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La expectativa por el retorno de 'Combate' a la televisión peruana también ha sido aprovechada por personas inescrupulosas que buscan engañar a usuarios en redes sociales. ATV advirtió que circulan cuentas falsas que anuncian un supuesto casting oficial del recordado reality de competencia, con el objetivo de captar víctimas mediante una falsa convocatoria.

Según la alerta difundida, los estafadores utilizan la imagen del programa y se presentan como integrantes del equipo de producción para generar confianza entre los interesados. A través de plataformas como TikTok y Telegram, promocionan videos en los que aseguran que se prepara una nueva temporada y solicitan información personal, además de fotografías que no forman parte de ningún proceso oficial.

Cuenta de TikTok que se hace pasar por producción de 'Combate'.

Estafadores se hacen pasar por productores de 'Combate' para realizar falso casting

Las cuentas fraudulentas que circulan en internet muestran publicaciones donde anuncian un supuesto regreso de 'Combate' y convocan a personas interesadas en formar parte del programa. En los mensajes, los responsables indican que los postulantes deben comunicarse directamente con ellos para iniciar una “etapa virtual” del falso proceso de selección.

Una de las principales señales de alerta está relacionada con los requisitos que solicitan a quienes desean participar en el supuesto casting. Los falsos productores piden el envío de cinco fotografías físicas de los postulantes utilizando ropa de baño o ropa interior bajo el argumento de realizar una “evaluación” de su apariencia.

“Enviarnos 5 fotos tuyas físicamente (ropa de baño o interior) para ver tu físico”, señala uno de los mensajes compartidos por los estafadores a través de Telegram. Además, aseguran que después de superar esta etapa habría una fase presencial en las instalaciones de ATV, una afirmación utilizada para darle mayor credibilidad al engaño.

'Combate' regresa a la televisión peruana

La aparición de estos falsos castings ocurre en medio de la expectativa generada por el regreso de 'Combate', uno de los programas juveniles más recordados de la televisión peruana. El formato marcó una etapa importante dentro de los realities de competencia y tuvo como figuras principales a conductores como Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

La posibilidad de una nueva temporada tomó fuerza luego de que María Pía Copello comentara que el proyecto se encontraría avanzando hacia una etapa de preproducción. Durante una intervención pública, la conductora mencionó que los trabajos iniciales de 'Combate nueva generación' comenzarían en la quincena de agosto.

“'Combate nueva generación'. Yo sabía, yo lo sabía (...) La preproducción arrancaría la quincena de agosto. ¿No necesitarán una conductora por ahí?”, comentó entre risas Copello, generando comentarios entre los seguidores del recordado espacio televisivo.