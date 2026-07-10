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Laura Spoya sorprende con potente mensaje tras rumores de la cancelación de 'Al sexto día': "No confundas un final..."

La conductora Laura Spoya no se quedó callada en medio del remezón que provoca la supuesta cancelación de 'Al sexto día', emblemático programa nocturno de Panamericana TV.

Laura Spoya conduce 'Al sexto día' desde junio de 2024.
Laura Spoya conduce 'Al sexto día' desde junio de 2024. | Foto: composición LR/Panamericana TV/La Manada
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Los rumores sobre la posible cancelación de ‘Al sexto día’ sacudieron a los seguidores del histórico programa de Panamericana TV, que se mantuvo en pantalla durante 16 años. La propuesta televisiva nació bajo la conducción de Olenka Zimmerman y, con el tiempo, sumó a otras figuras reconocidas, entre ellas Laura Spoya, quien actualmente lidera el espacio nocturno.

El anuncio de la supuesta salida del aire —difundido por un conocido periodista— desató una avalancha de comentarios en redes sociales. En ese contexto, la exreina de belleza respondió con un mensaje contundente que rápidamente captó la atención de la audiencia.

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El fuerte mensaje de Laura Spoya tras rumores de cancelación de ‘Al sexto día’

Mediante sus historias de Instagram, Laura Spoya compartió una fotografía junto a Juan Carlos Valderrama, productor de ‘Al sexto día’, bajo la empresa Contenedor. En la imagen, la conductora no solo habló de una despedida que no sería definitiva, sino que además etiquetó al empresario —hijo de Susana Umbert, quien lidera la nueva etapa de Panamericana TV tras adquirir el canal junto a Grupo Paltarumi— y acompañó el mensaje con una reflexión. “No confundas un final con un límite. Algunas historias solo cambian de escenario. Siempre juntos, no importa el lugar”, escribió la presentadora, quien además eligió la canción ‘I Want To Break Free’, de Queen, para reforzar el tono de su publicación.

Aunque no mencionó directamente los rumores de cancelación, el gesto de la ex Miss Perú captó la atención en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del espacio nocturno. La situación se da en medio de la tensión mediática por su enfrentamiento con Magaly Medina y las polémicas que rodean su vida personal, lo que ha amplificado la repercusión del tema.

Laura Spoya se pronuncia tras cancelación de 'Al sexto día'

Laura Spoya se pronuncia tras cancelación de 'Al sexto día'. Foto: captura Instagram

Sobre la supuesta despedida del espacio televisivo, el periodista John Cano fue quien soltó la ‘bomba’ a través de Show.pe. “Resulta que fuentes bien cercanas del canal acaban de decir que hoy la producción de ‘A sexto día’ fue notificada que este programa tan emblemático del canal se despide de pantalla. Muchos se preguntan cómo este programa, que en definitiva era el engreído del canal y que hasta aparentemente tendría hasta fin de año su vigencia, se va del aire”, aseguró el jueves 9 de julio.

De acuerdo con el comunicador, la próxima semana se emitirá la última edición en vivo del formato conducido por Spoya y, posteriormente, las entregas quedarán grabadas hasta fines de julio.

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