Hijo de Nicolás Lúcar sorprende como socio de prometedor negocio junto al Loco Wagner: "Nos va muy bien”
El Loco Wagner reveló que comparte una agencia con el hijo del periodista Nicolás Lúcar, a quien calificó como una persona "supercreativo" y una pieza clave en el crecimiento del proyecto empresarial que lideran juntos.
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El hijo del periodista Nicolás Lúcar, Nicolás Duarte, desarrolla una faceta empresarial tras su éxito en la música. Así lo reveló recientemente el popular Loco Wagner, quien contó que ambos son socios de una agencia y que el proyecto se convirtió en una importante apuesta profesional que actualmente atraviesa un buen momento.
Durante una entrevista para 'Café con la Chevez', el locutor destacó el trabajo que realiza junto al músico y aseguró que la empresa que dirigen ha logrado consolidarse en el mercado. "Es mi socio, es un tipo supercreativo, es un pata sumamente inteligente y nos hemos juntado, creo que dos cabezas lúcidas, para hacer este proyecto y nos va muy bien", expresó el amigo de Yaco Eskenazi.
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La agencia que une al Loco Wagner y Nicolás Duarte
El Loco Wagner explicó que, además de sus proyectos en televisión y redes sociales, gran parte de su tiempo está dedicado al crecimiento de su empresa, una agencia que lleva por nombre 'Mula Plateada'. "Esa agencia la tengo con mi socio, Nicolás Lúcar Jr., cantante de La Mente, creador de Cuchillazo. Ya no toca en Cuchillazo, pero digamos él fue el gestor de la banda", comentó el locutor.
Asimismo, el presentador resaltó las capacidades profesionales de su socio y aseguró que el éxito del negocio responde al trabajo y la creatividad que ambos aportan a la iniciativa. "Nos hemos juntado, creo que dos cabezas lúcidas, para hacer este proyecto y nos va muy bien", reiteró.
El conductor también reveló que la empresa maneja importantes cuentas, motivo por el cual debe involucrarse directamente en algunas reuniones y compromisos laborales. "A la agencia le va muy bien, llevamos cuentas importantes. Yo tengo que verme a veces con los clientes, tengo que comportarme", comentó.
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La amistad entre el Loco Wagner y el hijo de Nicolás Lúcar
Más allá de la relación profesional, el Loco Wagner también destacó el estrecho vínculo de amistad que mantiene con Nicolás Duarte desde hace varios años. Incluso, reveló que ambos llegaron a vivir bajo el mismo techo durante una etapa importante de sus vidas. "Él es mi hermano del alma, él ha vivido también en mi casa...", expresó el locutor.
El presentador explicó que, en aquella época, su madre alquilaba habitaciones para contribuir a la economía familiar y fue precisamente en ese contexto que Nicolás Duarte se mudó temporalmente a su vivienda. "Esa convivencia fortaleció mucho nuestra amistad y con el tiempo también nos llevó a emprender juntos", recordó el conductor.