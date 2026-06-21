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Yaco Eskenazi revela que en 'Esto es guerra' se oponían a que oficialice su relación con Natalie Vértiz y lo botaron por fuerte pelea tras defenderla

"Me volví loco. Quería romper todo", admitió Yaco Eskenazi. El conductor recordó la oposición que enfrentó a su relación con Natalie Vértiz y cómo terminó haciendo público su romance.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz hicieron pública su relación en 2013.
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz hicieron pública su relación en 2013. | Foto: composición LR/YouTube/América TV
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Yaco Eskenazi sorprendió en su podcast junto a ‘Loco’ Wagner al revelar la difícil etapa que atravesó en ‘Esto es guerra’ cuando iniciaba su relación con la modelo Natalie Vértiz, quien hoy en día es su esposa y madre de sus hijos.

El conductor contó que la producción del reality se oponía a que hiciera público su romance con la hoy madre de su hijo. Incluso, relató que llegó a ser retirado del programa tras protagonizar una fuerte discusión en defensa de la modelo, en medio de una situación polémica.

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Yaco Eskenazi revela que casi lo botan por pelea al inicio de su relación con Natalie Vértiz

El tema surgió cuando Yaco notó entre el público a Daniela Cilloniz y le recordó que por su culpa “casi lo matan” en América TV por un incidente que se había dado cuando él ya estaba saliendo con Natalie Vértiz, pero en ‘EEG’ no querían que lo anunciara. Aunque intentó no dar muchos detalles al inicio, la periodista lo delató al revelar que en ese entonces recién había terminado con Sully Saenz, lo que provocó una enorme reacción en el set. “Ya sabían que Natalie y yo estábamos, pero no querían que nosotros legalicemos nuestro amor”, agregó Eskenazi.

El excapitán de ‘Los Leones’ narró que en aquel momento varios participantes concursaban en el programa para integrar un grupo musical y que finalmente eligieron a todos menos a Natalie, lo que desató una furibunda reacción de su parte que provocó que lo suspendieran. “Yo volé de una manera. Creo que es la vez que más feo me he puesto... Ese día exploté muy feo. Me metí al switcher, men** la madre a todo el mundo. Diego Quijano, que era como mi papá, me dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Me volví loco. Quería romper todo y yo también sentía que era a propósito, para jod****. En ese intering, me suspendieron dos semanas sin goce de haberes. Me botaron”, admitió.

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En esa línea, mientras cumplía la sanción, Cilloniz le sugirió dar la exclusiva de su romance a ‘Enemigos Públicos’. Así nació la famosa nota en el gimnasio que confirmó su relación. Sin embargo, el reportaje generó reclamos del entonces gerente de América TV, pero Yaco se defendió ante él, alegando: “Yo siento que acá no me quieren dejar estar con Natalie y me están presionando para cosas que no quiero hacer”.

Sin embargo, el empresario le aseguró que no era así y le indicó que podía regresar al escenario al día siguiente. Lo que Yaco no imaginaba era que justo debía recoger a Natalie en el aeropuerto, pues volvía de México, a donde la habían enviado mientras él estaba suspendido. En ese momento, la producción lo grabó entregándole rosas y emitió esas imágenes como un ampay de la confirmación de su relación, el mismo día que volvió al programa.

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