Diego Chávarri tuvo más de un cruce de palabras con Ethel Pozo en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Diego Chávarri tuvo más de un cruce de palabras con Ethel Pozo en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Las diferencias entre Diego Chávarri y Ethel Pozo volvieron a ocupar la atención luego de las recientes declaraciones del exfutbolista en su pódcast 'Ya y??'. El exchico reality respondió a los comentarios de la conductora, quien tiempo atrás lo calificó de "malcriado", y aprovechó para expresar su desacuerdo con la manera en que condujo 'La granja VIP' durante su participación en el programa.

En sus declaraciones, el exfutbolista de Sporting Cristal sostuvo que la hija de Gisela Valcárcel sobrepasó las funciones que le correspondían como presentadora del reality al pronunciarse sobre aspectos de su vida sentimental. Además de rechazar los calificativos en su contra, afirmó que quien conduce debe mantener una posición imparcial y limitarse a dirigir el formato, sin intervenir en conflictos personales de los participantes.

Diego Chávarri critica a Ethel Pozo tras ser llamado "malcriado"

Durante la más reciente edición de su espacio digital, Diego Chávarri recordó el momento en que Ethel Pozo cuestionó públicamente la relación que mantenía con Gabriela Herrera mientras aún sostenía un vínculo sentimental con Thalía Bentín. Para él, esos comentarios nunca debieron formar parte de la conducción del programa, ya que consideró que se trataba de un asunto estrictamente personal.

"Señora, lo que yo pasé con Gabriela es, con todo el respeto que se merece, algo que a usted no le interesa. Usted era solamente la conductora del programa", manifestó al referirse a aquel episodio.

Chávarri también respondió directamente al calificativo de "malcriado" que Ethel Pozo reiteró durante el pódcast 'Sin + que decir'. Lejos de aceptar esa descripción, devolvió las críticas y dejó clara la imagen que tiene de la conductora.

"¿Malcriado? Yo no te parezco malcriado. Tú a mí también me pareces malcriada, me pareces fingida, me pareces muchas cosas", expresó.

Más críticas de Diego Chávarri contra Ethel Pozo por 'La granja VIP'

Además de cuestionar los comentarios sobre su comportamiento, Diego Chávarri insistió en que Ethel Pozo no debió involucrarse en temas ajenos al desarrollo de 'La granja VIP'.

"Usted en temas personales no tenía por qué entrar, ni meterse, ni sentirse: 'Ay, me da cólera que sean así'. Ese problema es mío y de Gabriela. Usted simplemente conduce el programa, hace su chamba y se va a su casita", sostuvo.

El exintegrante de 'Esto es guerra' fue más allá al señalar que le gustaría que una eventual segunda temporada del reality contara con otro conductor. En su opinión, la imparcialidad es un aspecto fundamental en este tipo de formatos y aseguró que la participación de Ethel Pozo no cumplió con ese criterio.