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Mario León, actor recordado por su papel del carismático peluquero Armando en la icónica serie peruana ‘Mil oficios’, denunció públicamente haber sido víctima de una presunta agresión homofóbica. El artista, con más de tres décadas de trayectoria en el arte, relató lo sucedido frente a su departamento y ante las cámaras de ‘Arriba mi gente’, de Latina, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El hecho habría tenido lugar cuando regresaba de trabajar y, según su testimonio, fue atacado súbitamente por un vecino. León aseguró que el episodio lo dejó con lesiones, las cuales mostró en cámara, y con un profundo temor por su seguridad, al punto de pedir ayuda a la comunidad LGTB.

Mario León, actor de ‘Mil oficios’, acusa a vecino de agresión

Consultado por el reportero sobre la razón del ataque, Mario León atribuyó el ataque principalmente a un rechazo hacia su orientación sexual. “Porque es homofóbico y quiere el cuarto, me imagino, pero más es la homofobia que le sale por los poros, por la mirada de odio. No sé, si yo no le he hecho absolutamente nada”, declaró. El actor identificó al presunto agresor como César Augusto Arbaiza. “Él es el que me ha agredido; el hermano del que me cobra el cuarto”, señaló directamente tras ver una fotografía del sujeto.

Al describir cómo ocurrió el acto de violencia, el recordado ‘Armandito’ de ‘Mil oficios’ relató: “Él me ha querido agarrar; yo he retrocedido, pero tenía que mirar dónde caminaba, y cuando he agachado la cabeza, ha hecho un movimiento que he sentido, te lo juro, que algo me desprendía de la frente. Ahí es donde me golpeó la cabeza acá”.

Mostrando la herida en su frente, explicó que no solo le habrían golpeado aparentemente con un objeto, sino que además terminó ensangrentado y recibió una amenaza de muerte. “Siento que es una piedra. Me tira hacia adelante y me he caído con él. Tenía la cara empapada porque yo sentía que me chorreaba. ‘Te voy a matar, homosexual’, me dijo así. Ahí se paró y me dio una patada aquí”, agregó, señalando a la altura de su pierna.

Actor Mario León se quiebra tras presunta agresión y pide ayuda

Fue entonces cuando Mario León ya no pudo contenerse más y se quebró al relatar el miedo que le embarga en medio de esta situación. “Temo por mi vida. Yo vivo solo con mi mascota, no tengo a nadie, yo vivo solo totalmente. Quiero que me ayuden, necesito ayuda. Ahora me está amenazando, quiere que me vaya de la casa”.

León aseguró que el hermano del presunto agresor le advirtió que debía abandonar el lugar porque este episodio volvería a ocurrir. También señaló que las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda pertenecen a la familia Arbaiza y expresó su desconfianza sobre el acceso a esas imágenes. “No, por favor, qué va a ser si le están apoyando totalmente”, declaró, al ser consultado si creía que le entregarían la grabaciones.

Latina intentó comunicarse con César Arbaiza, pero no obtuvo respuesta. Su hermano, Marco Arbaiza, envió un mensaje de texto en el que defendió a su familiar. “Yo ahorita estoy en el médico legista con mi hermano porque él también ha sufrido lesiones, la verdad ante todo. Acá no solo hay tergiversación de hechos sino excesos que tienen que ser aclarados”, escribió. Al cierre del reportaje, el artista dejó un mensaje dirigido a la comunidad LGTB, en el que pidió respaldo y justicia. “A la comunidad LGTB, por favor quiero que estén pendientes de este caso porque yo vivo solo, no tengo ningún familiar. Les pido apoyo. Simplemente quiero que esto no quede impune y que se haga justicia de verdad”, sentenció.