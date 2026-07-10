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Melissa Loza pide perdón a Rosángela Espinoza tras ser acusada de agresión en ‘Esto es guerra’: “Se me fue de las manos”

Melissa Loza se mostró conmovida al pedir disculpas a Rosángela Espinoza por agarrarla del cuello durante un tortazo en 'Esto es guerra'. “Eso no se va a volver a repetir”, prometió.

Rosángela Espinoza consideró abandonar 'Esto es guerra' tras recibir un tortazo de Melissa Loza, quien la inmovilizó agarrándola del cuello. La situación fue calificada como una agresión.
Rosángela Espinoza consideró abandonar 'Esto es guerra' tras recibir un tortazo de Melissa Loza, quien la inmovilizó agarrándola del cuello. La situación fue calificada como una agresión. | Foto: captura/América TV
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Rosángela Espinoza quiso renunciar a 'Esto es guerra' por el fuerte tortazo que Melissa Loza le lanzó al rostro y por agarrarla del cuello para inmovilizarla. Para la popular 'Chica selfie', lo que hizo su compañera fue una clara agresión física. Aunque al inicio la 'Diosa' aseguró que fue parte del juego, al día siguiente del hecho terminó por pedirle disculpas.

“Hoy necesito priorizar mi bienestar. Lo que ocurrió hoy me afectó profundamente y, por respeto a mí misma, necesito tomarme un tiempo para procesarlo. Siempre he trabajado con compromiso, respeto y profesionalismo. Confío en que esta situación será evaluada con la seriedad que merece. Gracias a quienes me han escrito con tanto cariño”, indicó Rosángela Espinoza en el comunicado que compartió en redes tras lo sucedido con Loza.

PUEDES VER: Roságenla Espinoza acusa a Melissa Loza de fuerte agresión en 'Esto es guerra' y muestra impactante video: "Hay límites"

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Melissa Loza se disculpa con Rosángela Espinoza

La noche del jueves 9 de julio, Melissa Loza tomó la palabra en 'Esto es guerra: Desafío 14' para ofrecer disculpas públicas a Rosángela Espinoza por no medirse al tener que lanzarle un tortazo, lo que generó la indignación de su compañera. Tras una ola de críticas en su contra, la combatiente hizo mea culpa y pidió perdón al público por su actitud.

"Quiero pedir disculpas tanto al público como a Rosángela porque el día de ayer (miércoles 8) se me fue de las manos el accionar a la hora de lanzar la torta ya que lamentablemente a veces cometemos esos errores nosotros acá en competencia por la misma competitividad”, manifestó Melissa Loza.

Asimismo, la combatiente indicó que no tiene nada personal contra Rosángela Espinoza y prometió que no protagonizará una polémica de ese calibre. “Pedirle las disculpas del caso, no tengo nada en contra tuya, nada personal, esto es un tema competitivo, nada más, y eso no se va a volver a repetir, yo no tengo este tipo de antecedentes”, añadió.

Aunque no quiso reaccionar al pedido de perdón de Melissa Loza, la guerrera hizo una seña de que aceptaba las disculpas. Evitó hablar por lo mal que se sentía.

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