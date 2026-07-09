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¡En problemas! Ministro de Justicia destapa pedido de información sobre servicio comunitario de Magaly Medina tras denuncia de Jefferson Farfán

¿Se le viene la noche? El ministro de Justicia confirmó que su despacho solicitó información al INPE tras la denuncia de Jefferson Farfán sobre el servicio comunitario de Magaly Medina. Según señaló, iniciarán las investigaciones correspondientes sobre el caso.

Magaly Medina fue cuestionada por Jefferson Farfán por presuntamente no haber cumplido su servicio comunitario. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/INPE
Magaly Medina fue cuestionada por Jefferson Farfán por presuntamente no haber cumplido su servicio comunitario. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/INPE
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El caso relacionado con el servicio comunitario de Magaly Medina continúa generando cuestionamientos tras la denuncia realizada por Jefferson Farfán. La situación tomó mayor relevancia luego de que el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, confirmara que su despacho solicitó información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocer detalles sobre el cumplimiento de la medida.

Según información recogida por Exitosa, el titular del Ministerio de Justicia señaló que se pidió investigar lo ocurrido, debido a que la institución busca esclarecer las circunstancias del servicio comunitario que realiza la conductora. Además, precisó que no cuentan con injerencia sobre la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde se desarrollaría dicha labor, mientras la conductora de televisión afirmó en su programa que el INPE comunicó al exfutbolista que no puede ordenar un seguimiento especial de su caso.

PUEDES VER: Magaly Medina impacta al exponer millonario monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

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Ministro de Justicia pide información sobre servicio comunitario de Magaly Medina

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, confirmó que su despacho solicitó información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocer mayores detalles sobre el servicio comunitario que realiza Magaly Medina, luego de la difusión del reportaje presentado por Jefferson Farfán.

'Nosotros hemos pedido que se investigue, hemos solicitado información para conocer más sobre la realidad de este caso', manifestó el titular del Ministerio de Justicia. Asimismo, explicó que la institución busca determinar cómo se desarrolla el cumplimiento de esta medida y cuáles son las condiciones en las que se ejecuta.

PUEDES VER: Magaly Medina contraataca a Jefferson Farfán: conductora se burla del informe del exfutbolista y amenaza con demandarlo

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Magaly Medina revela respuesta del INPE a Jefferson Farfán

Durante la edición de este miércoles 8 de julio de 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina reveló la respuesta que habría emitido el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ante los cuestionamientos realizados por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. La conductora leyó la comunicación oficial de la institución, en la que se precisó que la supervisión de las penas corresponde exclusivamente al organismo penitenciario.

Según lo expuesto por la periodista de 63 años, el INPE le informó al exfutbolista que no tiene la facultad de solicitar un seguimiento especial para su caso, debido a que el control de estas medidas se encuentra bajo la responsabilidad de la entidad correspondiente.

Asimismo, afirmó que el juzgado habría solicitado a Farfán respetar las disposiciones de la autoridad competente. 'Esta no es de ahorita. Él viene quejándose, diciéndole al juzgado qué es lo que tiene que hacer', expresó Magaly Medina durante su programa, al referirse a los reclamos del exfutbolista.

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