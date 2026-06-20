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La reciente edición de 'Esto es guerra' dejó uno de los momentos más comentados luego de que Paul Michael reaccionara de manera inesperada ante el ingreso de Raysa Ortiz al reality de competencia. La actriz fue presentada como nueva integrante de los 'Combatientes' y su llegada no pasó desapercibida para los participantes ni para los conductores del programa.

La escena cobró mayor relevancia debido a que ocurrió pocos días después del fin de la relación entre el salsero y Pamela López. Durante la transmisión en vivo, el cantante reconoció sentirse nervioso al dirigirse a la artista, lo que generó una inmediata ola de comentarios y bromas por parte de sus compañeros de equipo.

Paul Michael lanza piropo a Raysa Ortiz en 'Esto es guerra'

La incorporación de Raysa Ortiz fue anunciada oficialmente por la producción de 'Esto es guerra', marcando una nueva etapa para la actriz dentro del espacio televisivo. Durante su presentación, explicó que aceptó el reto motivada en parte por la presencia de su hermana Sirena.

Como parte de la bienvenida, los conductores solicitaron a los integrantes de ambos equipos dedicar algunas palabras a la nueva concursante. Aunque inicialmente Renato Rossini Jr. fue mencionado para intervenir, decidió cederle el turno al notar la reacción de Paul Michael frente a la presencia de la actriz.

Fue entonces cuando el cantante tomó el micrófono y, visiblemente nervioso, expresó un comentario que rápidamente captó la atención de todos en el set. "Me puse nervioso. Decirle que es una mujer linda, bonita y me alegra que esté en este equipo, aquí están los verdaderos guerreros", manifestó durante la transmisión.

Paul Michael pasa 'roche' luego de que le recordaran a Pamela López en vivo

Tras el elogio dedicado a Raysa Ortiz, las bromas no tardaron en aparecer. Varios integrantes del reality aprovecharon la situación para recordar la reciente ruptura sentimental de Paul Michael con Pamela López, lo que aumentó la tensión en el set.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el realizado por Raúl Carpena, quien lanzó una frase que provocó carcajadas entre los presentes: "Hace dos días estabas gritando a la ex". La intervención generó una visible incomodidad en el cantante, que intentó tomarse la situación con humor.