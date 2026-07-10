HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

'Armandito' de 'Mil oficios' conmueve al revelar que lo quieren botar de su departamento y expone amenazas: "Esto puede continuar"

Mario León, actor que interpretó a 'Armandito' en 'Mil oficios', contó que deberá abandonar el inmueble donde vive luego de denunciar una presunta agresión por homofobia. También confesó que su situación económica le impide mudarse.

Mario León denunció agresión por presunta homofobia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Mario León denunció agresión por presunta homofobia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario León, conocido por dar vida a 'Armandito' en la exitosa serie 'Mil oficios', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El actor reveló que deberá abandonar el departamento donde reside luego de denunciar que fue víctima de una presunta agresión por parte de un vecino, quien, según su versión, lo hostigaba con insultos homofóbicos desde hace varios meses.

Durante una entrevista en el programa 'Arriba mi gente', el intérprete explicó que, pese a tener trabajo, no dispone del dinero necesario para encontrar otra vivienda. Además, lamentó que desde hace tiempo no recibe oportunidades en la televisión, una situación que ha reducido considerablemente sus ingresos y lo obliga a evaluar un eventual regreso al teatro para afrontar sus gastos.

PUEDES VER: Alfonso Obregón, voz de Shrek en Latinoamérica, es nuevamente acusado de presunto acoso

lr.pe

Mario León asegura que lo quieren desalojar de su departamento tras denunciar agresión

El actor contó que el propietario de la quinta donde vive, ubicada en el distrito de Lince, le comunicó que debía dejar el inmueble debido a que el presunto agresor pertenece a su entorno familiar y existe el temor de que el conflicto se repita.

Según relató Mario León, el dueño del lugar le manifestó que no podía garantizar que el episodio no ocurriera nuevamente. "El mismo martes me dijo: 'te vas porque esto puede continuar, puede continuar'", declaró durante la entrevista televisiva.

El recordado 'Armandito' sostuvo que la situación se agravó luego de denunciar una presunta agresión motivada por actos de homofobia. De acuerdo con su testimonio, desde el año pasado soportaba constantes insultos cuando coincidía con su vecino en las áreas comunes de la quinta.

"Desde el año pasado, cuando salía y coincidíamos muchas veces, me decía mari***. Eso es homofobia", expresó el actor al recordar los episodios que, asegura, antecedieron al enfrentamiento.

A la incertidumbre por tener que abandonar su vivienda se suma su complicada realidad económica. León explicó que actualmente no vive de la actuación y que, aunque mantiene otras actividades laborales que le permiten cubrir sus necesidades básicas, no le generan ingresos suficientes para afrontar una mudanza.

PUEDES VER: Francisca Aronsson habla nuevamente de su casting para Marvel y la trolean en redes: "En lugar de ser hija de Loki, fue hija de Koki"

lr.pe

Mario León señala que su vecino se apropió de una de sus cadenas

Además de denunciar la agresión física, Mario León afirmó que durante el forcejeo perdió una cadena de oro con una medalla que tenía un profundo valor sentimental, ya que había sido un regalo de su madre antes de fallecer.

El actor explicó que nunca ha estado involucrado en peleas y que no supo cómo reaccionar durante el incidente. Según su versión, el vecino lo sujetó de la ropa y de la cadena que llevaba puesta hasta quedarse con la joya.

"Yo no me sé defender porque nunca me he pegado con nadie. Me ha forcejeado. Agarró la camisa y con mi cadena. Yo tenía una cadena de oro de mi mamá que me regaló antes de morir y se la ha llevado", relató.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alfonso Obregón, voz de Shrek en Latinoamérica, es nuevamente acusado de presunto acoso

Alfonso Obregón, voz de Shrek en Latinoamérica, es nuevamente acusado de presunto acoso

LEER MÁS
Mario León, querido actor de 'Mil oficios', se quiebra al denunciar presunta agresión de su vecino: "La homofobia le sale por los poros"

Mario León, querido actor de 'Mil oficios', se quiebra al denunciar presunta agresión de su vecino: "La homofobia le sale por los poros"

LEER MÁS
¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian?: revelan posible causa de su separación tras tres años de matrimonio

¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian?: revelan posible causa de su separación tras tres años de matrimonio

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

LEER MÁS
Pamela Franco califica de "chistosada" carta notarial de Christian Cueva a Macarena Gastaldo y genera polémica: "No pongo las manos al fuego por nadie"

Pamela Franco califica de "chistosada" carta notarial de Christian Cueva a Macarena Gastaldo y genera polémica: "No pongo las manos al fuego por nadie"

LEER MÁS
Jefferson Farfán contraataca a Magaly Medina con nueva evidencia tras mostrar dónde hace su servicio comunitario: "Para mentir…"

Jefferson Farfán contraataca a Magaly Medina con nueva evidencia tras mostrar dónde hace su servicio comunitario: "Para mentir…"

LEER MÁS
‘Al fondo hay sitio’ despide para siempre a Erick Elera tras la trágica muerte de Joel Gonzales en la guerra

‘Al fondo hay sitio’ despide para siempre a Erick Elera tras la trágica muerte de Joel Gonzales en la guerra

LEER MÁS
Shirley Arica confiesa el papel clave que tuvo su hija en su separación definitiva de Pablo Heredia: "Ella ha visto..."

Shirley Arica confiesa el papel clave que tuvo su hija en su separación definitiva de Pablo Heredia: "Ella ha visto..."

LEER MÁS
Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

Christian Cueva desenmascara a Macarena Gastaldo y revela chats tras asegurar que él la buscó: “No me van a ver jod***”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025