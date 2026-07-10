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Mario León, conocido por dar vida a 'Armandito' en la exitosa serie 'Mil oficios', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El actor reveló que deberá abandonar el departamento donde reside luego de denunciar que fue víctima de una presunta agresión por parte de un vecino, quien, según su versión, lo hostigaba con insultos homofóbicos desde hace varios meses.

Durante una entrevista en el programa 'Arriba mi gente', el intérprete explicó que, pese a tener trabajo, no dispone del dinero necesario para encontrar otra vivienda. Además, lamentó que desde hace tiempo no recibe oportunidades en la televisión, una situación que ha reducido considerablemente sus ingresos y lo obliga a evaluar un eventual regreso al teatro para afrontar sus gastos.

Mario León asegura que lo quieren desalojar de su departamento tras denunciar agresión

El actor contó que el propietario de la quinta donde vive, ubicada en el distrito de Lince, le comunicó que debía dejar el inmueble debido a que el presunto agresor pertenece a su entorno familiar y existe el temor de que el conflicto se repita.

Según relató Mario León, el dueño del lugar le manifestó que no podía garantizar que el episodio no ocurriera nuevamente. "El mismo martes me dijo: 'te vas porque esto puede continuar, puede continuar'", declaró durante la entrevista televisiva.

El recordado 'Armandito' sostuvo que la situación se agravó luego de denunciar una presunta agresión motivada por actos de homofobia. De acuerdo con su testimonio, desde el año pasado soportaba constantes insultos cuando coincidía con su vecino en las áreas comunes de la quinta.

"Desde el año pasado, cuando salía y coincidíamos muchas veces, me decía mari***. Eso es homofobia", expresó el actor al recordar los episodios que, asegura, antecedieron al enfrentamiento.

A la incertidumbre por tener que abandonar su vivienda se suma su complicada realidad económica. León explicó que actualmente no vive de la actuación y que, aunque mantiene otras actividades laborales que le permiten cubrir sus necesidades básicas, no le generan ingresos suficientes para afrontar una mudanza.

Mario León señala que su vecino se apropió de una de sus cadenas

Además de denunciar la agresión física, Mario León afirmó que durante el forcejeo perdió una cadena de oro con una medalla que tenía un profundo valor sentimental, ya que había sido un regalo de su madre antes de fallecer.

El actor explicó que nunca ha estado involucrado en peleas y que no supo cómo reaccionar durante el incidente. Según su versión, el vecino lo sujetó de la ropa y de la cadena que llevaba puesta hasta quedarse con la joya.

"Yo no me sé defender porque nunca me he pegado con nadie. Me ha forcejeado. Agarró la camisa y con mi cadena. Yo tenía una cadena de oro de mi mamá que me regaló antes de morir y se la ha llevado", relató.