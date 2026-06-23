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Pamela López rompe su silencio tras coqueteos de Paul Michael con Raysa Ortiz en 'Esto es guerra': "Lloré suficiente"

La trujillana habló sobre su ruptura con Paul Michael y dejó clara su postura tras los recientes coqueteos del cantante con Raysa Ortiz en 'Esto es guerra'.

Pamela López se pronuncia sobre posible relación de Paul Michael. Foto: composición LR/YouTube
Pamela López se pronuncia sobre posible relación de Paul Michael. Foto: composición LR/YouTube
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Pamela López reapareció en una entrevista en el pódcast de Carlos Cacho, en la que se pronunció sobre los recientes coqueteos entre su expareja, Paul Michael, y la actriz Raysa Ortiz, luego de su ruptura sentimental. La empresaria trujillana aseguró que actualmente se encuentra tranquila y sin intención de involucrarse nuevamente en conflictos emocionales.

La expareja de Christian Cueva dejó en claro su postura frente a la situación. “Yo ahorita no tengo ganas de llorar. Ya lloré suficiente, lloré tres meses en la granja, así que en este momento no tengo ganas de llorar”, expresó durante la conversación.

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Pamela López opina sobre coqueteos de Paul Michael tras su ruptura sentimental

En su conversación con Carlos Cacho, Pamela López calificó a su expareja como una persona con talento y potencial en la industria musical. “Paul Michael es un chico talentoso, guapo. A ti te gusta. Ahora creo que ya está enrumbado, está mediático y bueno, él puede aprovechar todas las oportunidades”, comentó y destacó que no existe resentimiento tras el fin de la relación.

Asimismo, la empresaria descartó vivir un 'luto' prolongado tras la separación. “No, ni tan luto. Yo creo que estamos bien. Él está bien”, afirmó. Incluso, ante las insinuaciones sobre un posible nuevo romance, fue clara en su respuesta: “Yo no voy a estar este con ningún galán. Yo estoy tranquila”.

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La trujillana también fue consultada sobre la posibilidad de ingresar al reality 'Esto es guerra', propuesta que rechazó pese a las condiciones económicas, y dejó en claro que su prioridad en esta etapa es mantenerse al margen de la televisión de competencia.

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