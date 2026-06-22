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Erick Elera emociona al dedicar mensaje como padrino en la boda de su compañero de ‘Al fondo hay sitio', Alejandro Villagómez: "Es importantísimo"

El actor acompañó a su compañero de 'Al fondo hay sitio' en uno de los días más importantes de su vida, al asumir el rol de padrino junto a Allison Pastor durante la emotiva ceremonia.

Erick Elera en la boda de Alejandro Villagómez, actor de 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Erick Elera en la boda de Alejandro Villagómez, actor de 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/difusión/Instagram
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El actor Alejandro Villagómez, recordado por interpretar a 'Gaspar' en la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’, celebró su matrimonio con la artista Joseline Lavaud Chiarella en una emotiva ceremonia rodeada de familiares, amigos y varios de sus compañeros del elenco de América Televisión. Uno de los momentos más comentados de la boda fue la participación de Erick Elera y Allison Pastor, quienes asumieron el importante rol de padrinos y dedicaron un conmovedor mensaje a los recién casados frente a todos los invitados.

Durante la ceremonia, el popular Niño con cara de pez tomó la palabra para brindar un consejo a la pareja, resaltando la importancia del respeto y la admiración dentro del matrimonio. "Ámense, quiéranse siempre, respétense y admírense", expresó el actor, mientras que la integrante de 'Esto es guerra' complementó el mensaje diciendo: "Cuídense mucho".

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Erick Elera y Allison Pastor protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la boda

Como padrinos del matrimonio, Erick Elera y Allison Pastor acompañaron muy de cerca a Alejandro Villagómez y Joseline Lavaud durante la ceremonia. El actor destacó que uno de los pilares fundamentales para mantener una relación sólida es la admiración mutua. "Admírense que es importantísimo", señaló ante los novios. Antes de concluir, el popular intérprete de Joel Gonzáles sorprendió a los asistentes al cerrar con el característico "¡Cua, cua, cua!", frase que hizo sonreír a los presentes y recordó a su querido personaje de 'Al fondo hay sitio'.

La boda también reunió a varios integrantes de la serie. Entre los asistentes estuvieron Adriana Campos Salazar, Virna Flores y Natalie Zegarra, quienes compartieron en sus redes sociales algunos detalles de la celebración y los elegantes atuendos que lucieron para acompañar a los recién casados.

Tras la ceremonia, la celebración continuó con una animada recepción en la que el artista volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la noche. El actor subió al escenario para cantar y animar la fiesta con varios de sus temas, logrando que los invitados disfrutaran del ambiente festivo. Además, todos participaron en coreografías grupales al ritmo de canciones populares como 'Tic Tic Tac'.

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¿Quién es Alejandro Villagómez, el actor de 'Al fondo hay sitio'?

Alejandro Villagómez es un actor, cantante y percusionista de 41 años que ha construido una trayectoria artística de más de dos décadas. Aunque muchos lo identifican por interpretar a 'Gaspar' en Al fondo hay sitio, su carrera también incluye diversas producciones teatrales nacionales e internacionales, donde ha demostrado su versatilidad sobre los escenarios.

El actor se incorporó a la exitosa serie de América TV en 2023 como el planchador de autos del taller mecánico de Joel Gonzales. Sin embargo, su personaje ganó rápidamente protagonismo y se convirtió en una pieza clave de la historia, especialmente por su vínculo con Teresita, logrando así ganarse el cariño y reconocimiento del público.

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