Shirley Arica dispuesta a dejar todo atrás en Perú en medio de romance con Pablo Heredia: "Sí me veo en otro país"

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Shirley Arica vuelve a dar de qué hablar. En una conversación con la periodista Verónica Linares para su pódcast, la popular Chica Realidad reveló que estaría dispuesta a dejar el Perú por dos motivos de peso, uno de ellos vinculado al amor. La declaración cobró especial relevancia porque actualmente fortalece su relación con el actor argentino Pablo Heredia, con quien comenzó un vínculo en 'La Granja VIP Perú'.

La influencer precisó que incluso emprendería esta nueva etapa junto a su hija menor, quien, pese a su corta edad, ha mostrado apertura frente a los proyectos en el extranjero. Además, aseguró que ya alcanzó las metas que se propuso en su país y que ahora busca desafíos fuera de nuestras fronteras.

Shirley Arica dispuesta a dejar Perú

En la entrevista, Shirley Arica confesó que busca una relación estable y no descartó formalizar con el actor argentino, aunque aclaró que todo dependería de cómo evolucionen las cosas. “Si fluye con Pablo, en buena hora. O sea, nada está escrito. Si se da con él, bacán. Y si no, también seguiré para adelante y ya llegará el indicado. Dios sabe cuándo y yo confío mucho en eso”, declaró.

Verónica Linares se mostró sorprendida, pues pensaba que ya había oficializado con Heredia. La Chica Realidad respondió con franqueza. “Soy una persona muy consciente. Me han golpeado tanto en la vida que en verdad soy... él me dice que soy un campo minado. Y sí, puede ser que sea un campo minado, conmigo es como... va a ir viendo por dónde sí”, agregó.

El comentario del actor generó indignación en la periodista, quien lo interpretó como incomodidad hacia Shirley. Ella admitió que al inicio lo entendió de otro modo y pidió que, en una próxima entrevista, se le pregunte directamente a Pablo qué quiso decir. Más adelante, la modelo reconoció: “No es que no tenga un sentimiento; hay, solo que soy consciente de mi realidad, de que soy una mujer que tiene una hija, consciente de que él no vive en el Perú”.

Linares sugirió que el galán de 'Ven, baila, quinceañera' no quería vivir en el país. Shirley aclaró que no era rechazo, sino que, aunque tenía proyectos en Lima, también debía atender compromisos en Argentina. Fue entonces cuando, al ser consultada sobre si ella misma se veía fuera, respondió sin dudar: “Yo sí me veo en otro país. Yo creo que acá he hecho bastante, hasta por gusto. Entonces, si se me abre la oportunidad de irme a otro país, ya sea por amor o por trabajo, yo me voy. ¿Por qué no? Me voy”.

Finalmente, aseguró que su hija la acompañaría sin dudar en esa decisión. “Ella siempre ha estado acostumbrada a los cambios. No se aferra a las cosas, igual que yo. Entonces, yo creo que se va a adaptar. Es una niña adaptable, no es una niña berrinchuda. Sabe que si es para mejor, a ella le encantaría también viajar, conocer otras culturas. Tiene la mente muy abierta para ser una niña de 11 años. Si se nos da la oportunidad de irnos a otro lado y vivir y establecernos también laborablemente, nos vamos. Ella está conmigo hasta el fin del mundo. Siempre va a apoyarme, y me lo ha dicho, en todas las decisiones que tome”, sentenció.