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Shirley Arica dedica tierno mensaje a Pablo Heredia tras confirmar el fin de su romance: "Que seas muy feliz"

La influencer sorprendió al felicitar públicamente al actor Pablo Heredia por su cumpleaños con un emotivo mensaje, pocos días después de anunciar que ambos decidieron poner fin a su breve relación.

Pablo Heredia responde mensaje de Shirley Arica por su cumpleaños. Foto: composición LR/difusión
Pablo Heredia responde mensaje de Shirley Arica por su cumpleaños. Foto: composición LR/difusión
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Pese a que recientemente confirmó el final de su romance con Pablo Heredia, Shirley Arica demostró que entre ambos continúa existiendo una buena relación. La influencer aprovechó el cumpleaños del actor argentino para dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde le expresó sus mejores deseos tanto en el plano personal como profesional.

"Deseo que seas muy feliz, que la vida siempre te llene de luz y que se escuche tu música en todo el mundo", escribió la popular ‘Reina de los realities’. Por su parte, el recordado integrante de 'La granja VIP Perú' también respondió al saludo con un cariñoso mensaje.

PUEDES VER: ¡Se acabó! Shirley Arica confirma el fin de su romance con Pablo Heredia: "Lamentablemente no se pudo"

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Shirley Arica emociona a Pablo Heredia con saludo de cumpleaños

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una fotografía junto a Pablo Heredia para felicitarlo por un año más de vida. Acompañó la imagen con un mensaje lleno de buenos deseos, destacó el talento musical del actor argentino y expresó su confianza en que alcanzará sus metas.

El gesto fue correspondido por el actor argentino, quien utilizó sus propias redes sociales para agradecer públicamente las palabras de la exmodelo. "Gracias Shir, qué lindo conocerte y qué lindo mensajito. Te deseo lo mejor siempre", respondió el cantante, lo que evidencia que ambos mantienen una buena comunicación tras el fin de su romance.

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Shirley Arica explicó por qué terminó su relación con Pablo Heredia

Días antes de este intercambio de mensajes, la ‘Chica realidad’ confirmó durante una transmisión en vivo en TikTok que su relación sentimental con Pablo Heredia había llegado a su fin. Explicó que ambos conversaron sobre su futuro y coincidieron en que lo más saludable era seguir caminos por separado.

"Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca 'Indomable', en mis cosas. Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos", manifestó.

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