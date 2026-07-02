¡Se acabó! Shirley Arica confirma el fin de su romance con Pablo Heredia: "Lamentablemente no se pudo"

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El romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia llegó a su fin. A través de un live en TikTok, la ganadora de 'La Granja VIP Perú' confirmó que ya no mantiene una relación sentimental con el actor argentino y explicó que, tras conversar con él, ambos decidieron tomar caminos separados. No obstante, dejó en claro que la ruptura se dio en buenos términos.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que apenas unos días atrás ambos se mostraban cercanos luego de protagonizar un beso durante la celebración del cumpleaños de la influencer. Incluso, Shirley había dejado abierta la posibilidad de formalizar la relación si las cosas seguían avanzando, mientras que Heredia aclaró que se estaban conociendo.

"Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca 'Indomable', en mis cosas. […] Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos", expresó.

Shirley Arica asegura que seguirá siendo amiga de Pablo Heredia

Durante la transmisión en vivo, la ‘Chica Realidad’ evitó revelar los motivos que llevaron al fin del romance y pidió respeto por la decisión que ambos tomaron. Asimismo, agradeció el respaldo que recibieron desde que hicieron público su acercamiento.

"No voy a dar mayor detalle de la situación porque es algo que queda, al menos para mí, entre nosotros, pero sí creo que ustedes igual tienen que saber en qué quedó, qué fue lo que pasó por respeto, porque sé que nos han apoyado y porque sé que hay muchas personas que les hubiese gustado vernos juntos, pero lamentablemente no se pudo. Vamos a seguir como amigos. Yo lo quiero mucho, él a mí y ya", concluyó.