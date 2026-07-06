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Actor Gonzalo Torres cumple 30 años de casado con venezolana y comparte inéditas fotos con ella: “Amor de mi vida”

Figura de 'Pataclaun', Gonzalo Torres conmovió a su esposa, Muss Hernández, al dedicarle un conmovedor mensaje por sus 30 años de casados.

Gonzalo Torres es conductor, actor y locutor de radio. Foto: Composición LR/facebook.
Gonzalo Torres es conductor, actor y locutor de radio. Foto: Composición LR/facebook.
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Gonzalo Torres, el recordado 'Gonzalete' de 'Pataclaun', vivió un emotivo momento al anunciar que este lunes 6 de julio cumplió 30 años de matrimonio con su esposa venezolana-peruana, Muss Hernández.

El actor hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde también compartió fotos nunca antes vistas de su matrimonio en 1996 y de su día a día con la oradora profesional. “Feliz 30 aniversario, amor de mi vida. 30 años de casados, tres de enamorados y miles de millones de momentos por vivir juntos”, escribió el exconductor de 'Sucedió en el Perú'. Su publicación recibió miles de 'me gusta' y comentarios.

Por su parte, su esposa también respondió al gesto de amor. “¡Hoy cumplimos 30 años de casados! Amo la pareja que hemos construido, caminando juntos a la par, un paso a la vez. Gonzalo Torres gracias por compartir tu destino junto a mí”, compartió la nacida en Venezuela.

Publicación de Gonzalo Torres felicitando por los 30 años de casados a su esposa. Foto: Facebook.

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¿Quién es la esposa de Gonzalo Torres y a qué se dedica?

Muss Hernández nació en Venezuela en 1968. Sin embargo, a la edad de 10 años emigró a Perú junto a su familia. Tiempo después, se radicó en Estados Unidos para estudiar Artes Plásticas y reforzó su formación con cursos sobre desarrollo espiritual y personal.

Actualmente, ella se desempeña como precisa en sus redes sociales, como oradora, coach profesional y profesora. También es escritora y licenciada en Ciencias de la Mente por el Centro Alquimia de Lima.

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¿Cómo nació el amor entre Gonzalo Torres y Muss Hernández?

Según contó Gonzalo Torres, su romance con Muss Hernández se inició mientras se gestaba el proyecto teatral que dio origen a la serie 'Pataclaun'. Justamente, la extranjera fue convocada por la productora July Naters para participar en un taller, donde se convertiría en la escenógrafa de la producción nacional.

Allí se conocieron y se enamoraron. Años después, luego de tres años de relación, decidieron casarse el 6 de julio de 1996 en Chincha.

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