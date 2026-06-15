Shirley Arica revela todo lo qué hará con los S/100.000 que ganó en 'La granja VIP Perú': "Invertir..."

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Shirley Arica se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de 'La granja VIP Perú' y se llevó el premio mayor de S/100.000 tras imponerse a Pamela López en la final del reality de convivencia de Panamericana Televisión. Luego de recibir el reconocimiento como la campeona absoluta del programa, la popular 'Chica realidad' sorprendió al revelar cuáles son los planes que tiene para el monto que obtuvo gracias al respaldo del público.

Durante una entrevista con Laura Spoya tras conocerse el resultado final, la influencer confesó que todavía evalúa cómo utilizará el premio económico. Sin embargo, adelantó que una de sus prioridades será invertir en un proyecto personal y cumplir algunas promesas familiares.

¿En qué planea invertir Shirley Arica el premio de 'La granja VIP Perú'?

Tras ser coronada como la vencedora de 'La granja VIP Perú', Shirley Arica fue consultada sobre el destino que le dará al dinero que ganó en el reality. Aunque aseguró que aún no tiene una decisión definitiva, dejó claro que parte del monto se destinará a proyectos que viene evaluando desde hace algún tiempo.

"No sé qué voy a hacer todavía con los 100,000 soles. Creo que por ahí un proyecto que tengo en mente, invertir, llevar a mi hija de viaje, le he prometido su celular, así que nada, disfrutar ahorita en familia con mis amigos", expresó la influencer durante la conversación con Laura Spoya.

Además de hablar sobre sus planes personales, la 'Chica realidad' aprovechó el momento para agradecer el respaldo que recibió durante toda la competencia. "Muchísimas gracias a mi team que siempre estuvo parado ahí para mí y a todo el Perú para apoyarme", manifestó emocionada luego de recibir el premio.

Shirley Arica se impuso a Pamela López en una emocionante final

La final de 'La granja VIP Perú' estuvo marcada por la expectativa del público, ya que Shirley Arica y Pamela López llegaron como las principales favoritas para quedarse con el primer lugar. Finalmente, la votación favoreció a la modelo, quien logró coronarse campeona de la primera temporada del reality.