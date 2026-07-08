Corte de Lambayeque participa en sesión para fortalecer la prevención de la violencia en José Leonardo Ortiz

Se evaluaron estrategias para el segundo semestre, con representantes de instituciones comprometidas en la atención. Fuente: difusión.

Se evaluaron estrategias para el segundo semestre, con representantes de instituciones comprometidas en la atención. Fuente: difusión.

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El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en la Tercera Sesión Ordinaria de la Instancia Distrital de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del distrito de José Leonardo Ortiz, desarrollada el martes 7 de julio.

En representación del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó su administradora, abogada Blanca del Pilar Cavero Laca, quien formó parte de la jornada de trabajo junto a las entidades que son parte de la Instancia Distrital de Concertación.

Como parte de la agenda, se presentó el informe consolidado de las actividades ejecutadas durante el primer semestre del año, correspondiente al Plan de Trabajo Institucional, dando a conocer las principales acciones desarrolladas entre enero y junio de 2026 en materia de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia.

Asimismo, los integrantes de la Instancia Distrital de Concertación evaluaron las actividades previstas para el segundo semestre del presente año, estableciendo estrategias y mecanismos de coordinación que permitan cumplir los objetivos planteados y brindar una respuesta articulada frente a los casos de violencia.

La reunión congregó a representantes de las instituciones que integran este espacio de articulación interinstitucional, con el propósito de coordinar acciones orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito distrital.

La participación del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma el compromiso institucional de continuar integrando espacios de coordinación con las entidades públicas responsables de la protección de los derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, promoviendo acciones conjuntas que contribuyan a garantizar una atención oportuna e integral para las víctimas.