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Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque impulsa acciones para prevenir la corrupción

Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en la región.

se aprobó el acta de la tercera sesión y se analizaron propuestas de prevención ante el fenómeno El Niño. Fuente: difusión.
se aprobó el acta de la tercera sesión y se analizaron propuestas de prevención ante el fenómeno El Niño. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de consolidar la articulación interinstitucional en la lucha contra la corrupción y promover acciones preventivas en la región, se desarrolló la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque (CRAL), presidida por el economista Miguel Ángel Valdivia Morales, en su condición de presidente encargado de la mencionada comisión.

Durante la sesión se dio cumplimiento a la agenda prevista, iniciando con la lectura y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria, seguida de los  informes del día.

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Asimismo, los integrantes de la comisión analizaron la propuesta de agenda remitida por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, abordando temas prioritarios como el Mapa Regional de Riesgos de Corrupción de Lambayeque 2026, las estrategias de prevención de riesgos de corrupción frente al fenómeno El Niño y las medidas para impulsar la integridad y prevenir actos de corrupción en eventos de relevancia regional y nacional.

La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, Ministerio Público, Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Lambayeque, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) – Regional Lambayeque, Obispado de la Diócesis de Chiclayo, Asociación Cívica Integración Lambayecana (ACIL), Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque y la Asociación para el Desarrollo de la Sociedad Civil (ADOSCIL), quienes reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas en favor de la transparencia y la integridad pública.

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Como parte de los acuerdos, se informó que la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque se llevará a cabo el día 15 de setiembre, teniendo como sede las instalaciones del Gobierno Regional de Lambayeque, donde se dará seguimiento a los compromisos asumidos y a las acciones contempladas en el plan de trabajo de la comisión para el presente año.

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