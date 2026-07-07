Diversas figuras del espectáculo, como Said Palao y Alejandra Baigorria, respaldaron el video de Farfán, mientras que Angie Jibaja también se sumó a las críticas hacia Medina.

Diversas figuras del espectáculo, como Said Palao y Alejandra Baigorria, respaldaron el video de Farfán, mientras que Angie Jibaja también se sumó a las críticas hacia Medina.

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¿De ampayar a ser ampayada? Magaly Medina se encuentra en el ojo de la polémica debido a las pruebas que presentó Jefferson Farfán el último 6 de julio en su canal de YouTube, donde muestra, aparentemente, que la Urraca solo habría hecho 6 minutos de servicio comunitario y no 76 horas, como ella especifica con firma y sello en un documento emitido por el INPE.

Tras la difusión del reportaje, varias figuras del espectáculo salieron a celebrar el video que compartió Jefferson Farfán, como Said Palao y Alejandra Baigorria. A la cadena de cuestionamientos se sumó Angie Jibaja, quien aplaudió lo hecho por el exfutbolista y aseguró que pronto tomará medidas contra la conductora.

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Angie Jibaja se suma a las demandas contra Magaly Medina

En su pódcast 'Nadie Sabe', Angie Jibaja lamentó el accionar de Magaly Medina, quien compartió un video para demostrar que sí cumple con su servicio comunitario, pero de otra manera. “A mí me da pena y me da risa a la misma vez que ella diga con bastante autoridad: ‘Oye, pero para poder hacer eso, tienes que ser periodista’. Ella nunca fue periodista en muchos temas de los que yo he vivido con ella”, manifestó en su programa de este martes 7 de julio.

Según Angie Jibaja, quien hace unos días regresó para sumarse a este pódcast, Magaly Medina se ha equivocado en varias ocasiones al hacer afirmaciones sobre ella, por lo que está de acuerdo con que Jefferson Farfán la haya expuesto a nivel nacional. “Una cosa es que me saque en unos ampays por ahí, pero en muchos otros temas que ella ha patinado horrible, así que no, en realidad no tengo mucho qué decir porque yo también a las pruebas me voy a remitir”, añadió.

Finalmente, Angie Jibaja aseguró que tomará acciones legales contra Medina. “Y en algún momento, yo también tengo unas demandas que hacerle a Magaly. No lo he hecho hasta ahorita, pero porque no he tenido ni el tiempo ni la fuerza emocional como para irme contra ella, pero tengo tantas pruebas también. Así que hubieras practicado tu periodismo, sobre todo con temas tan delicados como los que hiciste conmigo. En fin, de verdad está bien lo que le está haciendo Farfán. Bien hecho”, culminó la exmodelo sobre el tema.