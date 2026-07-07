Keiko Fujimori se reúne con excandidatos Carlos Álvarez y Wolfgang Grozo

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Keiko Fujimori continúa sus reuniones con figuras clave de cara al gobierno que asumirá el 28 de julio. Tras un encuentro con el presidente del BCRP, Julio Velarde, y el excandidato del APRA, Enrique Valderrama, se reunió con los excandidatos presidenciales Carlos Álvarez y Wolfgang Grozo para intercambiar posturas sobre los principales temas que se deben atender en el país.

La reunión con Julio Velarde se desarrolló el 6 de julio y confirmó su permanencia al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ese mismo día, la lideresa de Fuerza Popular se reunió con Enrique Valderrama, quien planteó la ejecución del Gasoducto del Sur y un sistema de garantías para el crédito popular.

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Posteriormente, este 7 de julio, Fujimori se reunió por separado con Álvarez y Grozo. Ambos acudieron a felicitarla por su proclamación.

Fujimori y Carlos Álvarez intercambiaron ideas sobre seguridad

Al término, Álvarez detalló a la prensa que ha encontrado coincidencias en 'muchos puntos' con Fuerza Popular, sobre todo en temas de seguridad.

'Buscamos cuidar la vida de las personas, leyes más drásticas, más severas, que se proteja más a la Policía Nacional, que se le empodere, incluso, que contribuyan las Fuerzas Armadas a la seguridad ciudadana', precisó.

Resaltó que las medidas de los 100 primeros días de gobierno son competencia única de Fujimori, pero que, por su parte, considera que se debería 'hacer una inversión histórica en inteligencia, que los licenciados de las Fuerzas Armadas puedan postular como suboficiales' y demás.

Sobre la condición de Sánchez a Fujimori de solo reunirse con ella si libera a Pedro Castillo y se deroguen las leyes pro-crimen, Álvarez dijo al respecto: 'Los indultos y las gracias presidenciales no pueden ser por cálculo ni presión política, sino ajustados a las normas y al Estado de derecho'.

Grozo tras reunión con Fujimori: 'Tenemos que apuntar a la unidad del país'

Por su parte, Wolfgang Grozo comunicó que correspondía a quienes luchan por la democracia saludar a Fujimori. 'Todos tenemos que apuntar por la unidad del país', dijo.

Si bien no mencionó el nombre de Roberto Sánchez, anotó que considera que no 'debe haber ningún condicionamiento de parte de nadie'. 'Ahí ya linda en algo que no corresponde dentro de la libertad de acción de quien desde el 28 de julio estará a cargo del país', mencionó.

Insistió en que se debería promover la unidad. 'Ha sido una conversación cordial. El Perú no puede estar dividido. Todos debemos ir en apoyo más allá de las ideologías. Fujimori ha dicho que será un gobierno de ancha base e integrará la meritocracia. Eso es saludable y eso no significa dar un cheque en blanco, no significa que no podamos ser auditores de lo que va a suceder en los próximos cinco años', dijo.

Al igual que Álvarez, Grozo compartió propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana con Fujimori.

Reunión con gobernadores regionales

Otro de los encuentros de Fujimori de este 7 de julio fue con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Luis Neyra, presidente de la organización, expresó que han dialogado sobre las acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño. 'Hay un compromiso de trabajar codo a codo. Nos ha señalado que ha convocado a la empresa privada y nosotros nos hemos puesto a disposición con la maquinaria que tienen los gobiernos regionales', dijo.

Por su parte, el vicepresidente de la ANGR, Jorge Pérez, exhortó al Congreso a aprobar el crédito suplementario para que ese dinero sirva para obras prioritarias de defensas ribereñas, heladas y friajes. 'Recordemos que El Niño no es solo lluvias sino friaje. Pedimos que el crédito suplementario sea revisado y no le dejemos una bomba de tiempo a la próxima presidenta', resaltó.