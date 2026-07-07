Policía ingresa a universidad de Ucayali y reprime a estudiantes

CRUCE. Tensión entre agentes de la policía y estudiantes fue dispersado con bombas lacrimógenas.

CRUCE. Tensión entre agentes de la policía y estudiantes fue dispersado con bombas lacrimógenas.

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Varios estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali resultaron agredidos durante una intervención policial en el campus universitario. El accionar policial ocurrió tras una protesta suscitada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en contra de una sesión del Consejo Universitario convocada por el rector Edgardo Braul.

La tensión entre agentes y universitarios generó un enfrentamiento entre ambos bandos, en el que varios estudiantes resultaron afectados. En las imágenes difundidas por medios locales se observa, además, el uso de bombas lacrimógenas para dispersar la protesta.

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La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (Feunu) denunció que la Policía actuó con fuerza desmedida y que se puso en riesgo la integridad física de los jóvenes.

“Rechazamos toda forma de abuso, represión, persecución o acto de intimidación contra la comunidad estudiantil. Los estudiantes tienen derecho a expresar su disconformidad, exigir respeto a la institucionalidad y reclamar el derecho sin ser tratados como enemigos, dentro de su propia casa de estudios”, expresaron en un comunicado.

El reclamo partió por la convocatoria al Consejo Universitario, que un sector de estudiantes calificó de ilegítima por los cuestionamientos hacia el rector. Sobre ello, el vicerrector académico Julio Pastor emitió un pronunciamiento y señaló la reunión como “ilegal”.

“Rechazamos las actitudes unilaterales y autoritarias del rector (Edgar Braul), producto del cual se generaron hechos de violencia, poniendo en riesgo a los estudiantes, ya que incluso muchos resultaron heridos. Ninguna autoridad puede promover o avalar estas acciones”, precisan.

Según sostuvo, algunos miembros titulares del Consejo Universitario anunciaron que no asistirían a esta convocatoria debido a que se llamó a “decanos y directores de posgrado designados a dedo por el rector”.

Finalmente, el documento, que lleva la firma del vicerrector, exhorta a Braul a presentar su renuncia irrevocable para garantizar la continuidad de las labores académicas y administrativas.

Las críticas de un sector estudiantil van también en esa línea: la salida del rector por presuntos actos de corrupción y sobrevaloración de servicios en la universidad.

Frente a ello, entre su pliego de reclamos está la creación de una comisión investigadora por estos hechos. También piden la renovación de autoridades y mayor transparencia en la gestión.

La Feunu exigió que se investigue la intervención policial y se identifique a los responsables de los “excesos” cometidos. Llamaron a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la misma Policía a garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes y la defensa de la universidad pública.

El último 26 de mayo, un grupo de estudiantes tomó el campus de la Universidad Nacional de Ucayali con demandas relacionadas con infraestructura, representación estudiantil, servicios básicos y presuntas irregularidades en la gestión administrativa.

“Permanencia del rector agrava crisis”

En su comunicado, la Federación de Estudiantes remarcó que la permanencia del rector Edgar Braul agrava la crisis de institucionalidad que atraviesa la casa superior de estudios.

“Reiteramos nuestro posición institucional: la permanencia del actual rector en el cargo agrava la crisis universitaria, profundiza el rechazo estudiantil y pone en riesgo la estabilidad de la universidad”, señalan.