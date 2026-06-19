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Angie Jibaja presenta a su nuevo novio influencer y él sorprende al revelar cómo la conoció: “Yo no era su fan”

“Estoy feliz a su lado, mi amorcito, te amo”, expresó en vivo la modelo Angie Jibaja a su pareja, un conocido streamer extranjero.

Angie Jibaja está radicando en Lima por motivos laborales. Foto: Composición LR/YouTube.
Angie Jibaja está radicando en Lima por motivos laborales. Foto: Composición LR/YouTube.
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Angie Jibaja, de 46 años, se encuentra actualmente en Perú por motivos laborales, luego de residir en Chile durante cuatro años. La popular ‘chica de los tatuajes’ conduce un podcast junto a Giani Cossio y Macarena Gastaldo, pero recientemente llamó la atención al aparecer acompañada de un misterioso galán identificado como Jonathan, a quien presentó como su nueva pareja.

Se trata de un conocido influencer chileno dedicado a la creación de contenido diario y retos en su canal de YouTube. Según contó, mantiene una relación con la peruana desde hace casi un año y ahora conviven en Lima. “De momento no hay planes de matrimonio”, aclaró el streamer durante su participación en el podcast 'ShowPe', donde fue presentado.

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Novio extranjero de Angie Jibaja revela cómo la conoció

El influencer, que se quedará durante tres meses en Lima junto a Angie Jibaja, sorprendió al contar detalles de cómo inició su historia con la modelo. Según aseguró, ambos coincidieron en un evento, aunque reveló que en ese momento desconocía quién era ella. “Coincidimos en un evento, pero yo no era su fan. Ya llevamos un año de relación, pero nos conocemos desde hace mucho más tiempo”, declaró a Trome.

Por su parte, la ‘chinita’ no ocultó su felicidad por esta nueva etapa en su vida sentimental y aprovechó la transmisión del podcast 'ShowPe' para dedicarle emotivas palabras a su novio. “Estoy feliz a su lado, mi amorcito, te amo”, le dijo en vivo.

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Angie Jibaja revela cómo es su relación con Romina Gachoy

Durante la primera emisión de su podcast, Angie Jibaja afirmó sentirse agradecida con Romina Gachoy por el cuidado y la crianza de los hijos que tiene con su expareja Jean Paul Santa María. La popular ‘chica de los tatuajes’ también señaló que mantiene comunicación constante con ambos, situación que le brinda tranquilidad y paz emocional.

De esta manera, dejó en claro que los conflictos públicos que protagonizaron años atrás han quedado en el olvido. “Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido y siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca de mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó la modelo.

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