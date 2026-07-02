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Alejandra Baigorria reveló por primera vez por qué decidió nombrar a su esposo, Said Palao, como gerente de su empresa Agarra tu gringa, luego del polémico ampay en Argentina. Como se recuerda, meses atrás, el modelo fue ampayado con varias mujeres en un yate en ese país, y Magaly Medina deslizó que le habría sido infiel a la Gringa de Gamarra.

Ante los cuestionamientos públicos, que aseguraban que había ‘premiado’ al chico reality tras ese episodio, la empresaria reveló que la decisión de convertirlo en gerente se tomó hace más de un año, cuando comenzó a gestarse el proyecto de la empresa.

Alejandra Baigorria revela por qué nombró como gerente de su empresa a Said Palao

Ante los medios de comunicación, Alejandra Baigorria explicó que su hermano, Sergio Baigorria, administra la marca de ropa que posee y que ella sola no puede darse abasto para manejar todos sus negocios. Por eso le dio esa responsabilidad a su esposo, Said Palao.

“Se le puso como gerente con un año de anticipación. Lamentablemente, mi hermano maneja la empresa de ropa. Yo no puedo porque manejo todas mis empresas, alguien tiene que sacar la empresa también. Nos dividimos las responsabilidades. No hay nada más en eso”, reveló la rubia.

Además, la empresaria señaló que confía plenamente en que su esposo cumplirá una excelente labor al mando de su empresa. “Él lo va a demostrar con su trabajo. Yo no digo nada porque van a decir que lo estoy defendiendo y creo que es capaz de demostrar solo lo que está haciendo”, sentenció.

Alejandra Baigorria asegura que ya perdonó a Said Palao por ampay en Argentina

Por otra parte, Alejandra Baigorria contó que decidió perdonar a Said Palao tras el ampay en el que fue captado con mujeres en un yate en Argentina. Sin embargo, la influencer precisó que le ‘jaló las orejas’ a su esposo por lo ocurrido.

“Yo creo en la palabra de Said. Es algo que se ha conversado con él y se mantiene en cuatro paredes. Yo no tengo que darle ultimátum a nadie. Cuando uno perdona, tiene que perdonar con confianza, porque si no, el matrimonio se va a destruir a las últimas. Siempre ha sido una persona correcta, pero cometió un error. Ya se le jaló la oreja al final”, finalizó.