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Alejandra Baigorria amenaza con demandar a Magaly Medina por hablar de su negocio: “Firmó su sentencia conmigo”

Alejandra Baigorria expresó su frustración por los supuestos ataques de Magaly Medina, al asegurar que su paciencia ha llegado al límite, especialmente por comentarios sobre su negocio.


Alejandra Baigorria arremete contra Magaly Medina, a quien califica de "bruja de la noche". La empresaria anunció acciones legales por agresiones mediáticas de más de 15 años.
Alejandra Baigorria arremete contra Magaly Medina, a quien califica de "bruja de la noche". La empresaria anunció acciones legales por agresiones mediáticas de más de 15 años. | Fotos: captura/Youtube
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Alejandra Baigorria se la tiene jurada a Magaly Medina. En una reciente entrevista para el pódcast 'Sin más que decir', la empresaria peruana llamó "bruja de la noche" a la conductora de televisión. Asimismo, manifestó que tomará acciones legales en su contra para detener la supuesta ola de ataques desde hace más de 15 años.

"Alejandra, yo pensé que tú no guardabas rencor en tu corazón", manifestó Israel Dreyfus, a lo que Baigorria indicó: "No es que no guarde rencor, pero hay cosas que no se hacen porque yo no tengo la culpa de nada para que esa mujer me señale todos los días en su programa, pero eso ya va a parar ya. Ya va a parar".

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Alejandra Baigorria demandaría a Magaly Medina

El pasado jueves 2 de julio, Alejandra Baigorria expresó su furia contra Magaly Medina por todo lo que ha dicho de ella en los últimos años. "¿Por qué afirmas que ‘eso ya va a parar’? ¿Qué hay? ¿Qué se viene? ¿Qué hay en camino?", preguntó Mario Hart, expareja de la empresaria.

"Yo no soy una mujer rencorosa. Llevo más de 15 años de mi vida aguantando y de salir en ese programa. Desde el día uno que fui mediática, a mí me sacó el ancho en todas mis relaciones, atacándome. Pero ya me cansé, tómenlo como quieran. Yo ya me cansé, ya llegó un momento en que la gota derramó el vaso, se metió con mi negocio, fue lo peor que pudo hacer. Ahí sí firmó su sentencia conmigo. Yo puedo ser muy tranquila, pero llega un momento de mi vida en que ya no", respondió la exparticipante de 'Combate' y 'Esto es guerra'.

Cuando le preguntaron a Alejandra Baigorria que explicara de qué manera Magaly Medina se metió con su negocio, ella respondió: "Fue con 'Agarra tu gringa', justamente. Ella minimizó mi trabajo prácticamente, dijo que yo engañaba con ese negocio, que mi obra social iba a ser con el 1% de las ganancias. Lo afirmó", añadió.

Finalmente, Baigorria sostuvo que la pueden criticar por sus relaciones, pero no por su trabajo. "Tú me puedes decir lo que quieras. Pueden decirme migajera, la que perdona, la que llora, todo lo que tú quieras, a mí no me importa, pero lo único que no pueden decir de mí es que yo no soy correcta con mis negocios. Llevo más de 17 años sacándome la mugre con mis negocios. Tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero de mis negocios jamás, porque soy una persona correcta que ha salido adelante y tiene sus negocios y son exitosos justamente porque son correctos. Entonces, cuando tocó esas fibras, se fregó", concluyó sobre el tema.

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