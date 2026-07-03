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Alejandra Baigorria asegura que 'confía a ciegas' en Said Palao pese a ampay en yate y lo volvería a dejar ir a una despedida de soltero

Alejandra Baigorria afirmó que su matrimonio con Said Palao está basado en la confianza y aseguró que volvería a dejar que asista a una despedida de soltero, pese al comentado ampay registrado en Argentina.

Alejandra Baigorria asegura que su matrimonio con Said Palao se basa en la confianza. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/YouTube
Alejandra Baigorria asegura que su matrimonio con Said Palao se basa en la confianza. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/YouTube
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Alejandra Baigorria volvió a referirse a la confianza que mantiene con Said Palao y sorprendió al asegurar que no tendría inconvenientes en que su esposo participe nuevamente en una despedida de soltero. La empresaria respondió a las consultas sobre el tema durante una reciente entrevista, en la que también habló del recordado ampay ocurrido en Argentina y de la forma en que ambos enfrentaron esa situación.

La exchica reality explicó que su manera de entender las relaciones cambió por completo con el paso de los años. Según comentó, dejó atrás los celos y las actitudes de control para dar paso a un vínculo basado en el respeto y la libertad, convencida de que la confianza es un pilar indispensable en su matrimonio.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria no perdona a Onelia Molina por revelar conversación sobre el 'ampay' de Said Palao: "Pequé de tarada"

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Alejandra Baigorria dejaría que su esposo Said Palao vaya a otra despedida de soltero

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', Alejandra Baigorria respondió a una pregunta formulada por su expareja, Mario Hart, sobre la posibilidad de que Said Palao vuelva a ser invitado a una despedida de soltero después de la polémica generada por el ampay en un yate.

La Gringa de Gamarra no dudó en responder de manera afirmativa y explicó que varias personas incluso le atribuyeron responsabilidad por la situación vivida. En medio de la conversación, Israel Dreyfus intervino con una broma al preguntarle si esa salida no incluiría un yate, comentario que dio pie a que Baigorria desarrollara su postura respecto a la confianza en la pareja.

"Lo que quiera. Yo te digo porque al final si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está", expresó con firmeza.

PUEDES VER: Magaly Medina estalla contra Alejandra Baigorria por defender a Said Palao tras ampay y le advierte: "Quién sabe qué hará él más adelante"

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Alejandra Baigorria reafirma su confianza en Said Palao pese a todo

Alejandra Baigorria contó que decidió dejar atrás prácticas como revisar el celular de su pareja o utilizar herramientas de ubicación para conocer sus movimientos. Afirmó que ese tipo de conductas no forman parte de la relación que mantiene actualmente con Said Palao y que prefiere vivir su matrimonio con tranquilidad.

"Ahora soy una persona relajada, no tengo por qué vivir con 'no vayas', el celular, el GPS. Para eso no regreso", manifestó al recordar la etapa en la que predominaban los celos y la desconfianza.

La empresaria también sostuvo que cada pareja establece sus propios acuerdos y que, en su caso, ambos tienen la libertad de viajar o compartir tiempo con sus amistades sin que ello genere conflictos. Aunque reconoció que pudieron existir errores en el pasado, precisó que esos episodios no modificarán la confianza que deposita en Said Palao.

"Cada uno pone sus parámetros, mis parámetros son que cada uno puede viajar, puede irse con sus amigos... no me gusta que me cuestionen ni a él por ese lado... y si hubo errores, ya está, pero eso no va a cambiar mi confianza... yo no me hago paltas de acabar mi relación hoy o mañana", señaló Alejandra Baigorria durante la entrevista.

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