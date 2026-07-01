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Periodista Milagros Leiva causa revuelo al revelar su inesperado encuentro con actor Keanu Reeves: "Me mira con esa mirada tan suya"

La periodista recordó que el inesperado encuentro con el actor Keanu Reeves ocurrió mientras celebraba su cumpleaños junto a su familia, una experiencia que guarda con mucha emoción.

Milagros Leiva expresa su emoción al encontrarse con el actor Keanu Reeves. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Milagros Leiva expresa su emoción al encontrarse con el actor Keanu Reeves. Foto: composición LR/difusión/Instagram
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Milagros Leiva sorprendió a sus seguidores al compartir la inesperada experiencia que vivió durante las celebraciones de su cumpleaños en Alemania. La conductora de televisión contó que, mientras disfrutaba de un desayuno familiar junto a sus hijos mellizos y sus hermanas, se encontró frente a frente con Keanu Reeves, protagonista de 'The Matrix'. Emocionada por la coincidencia, decidió acercarse para pedirle una fotografía.

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, relató cada detalle del momento y confesó la emoción que sintió cuando el actor respondió a su saludo. "¡Keanu!, susurró su nombre y me mira con esa mirada tan suya (para entonces ya estoy en Marte) y le digo: 'Hoy es mi cumpleaños, ¿me puedes regalar una foto?'. Y me dice que sí. Y agrega 'Happy Birthday'. Pueden velarme. He muerto de emoción", escribió.

Milagros Leiva

Publicación de Milagros Leiva. Foto: Instagram

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Milagros Leiva revela cómo conoció a Keanu Reeves

La periodista explicó que viajó a Alemania para celebrar un nuevo cumpleaños en compañía de sus hijos mellizos y otros integrantes de su familia. La noche anterior había permanecido despierta viendo el partido entre Paraguay y Alemania, por lo que terminó despertándose tarde para el desayuno que habían organizado en su honor.

Al llegar al restaurante del hotel, quedó sorprendida al reconocer a un hombre que, según ella, era Keanu Reeves. Aunque para la conductora de Panamericana Televisión no había dudas de que se trataba del reconocido actor, el resto de su familia no estaba convencido, por lo que pasó buena parte del desayuno intentando demostrar que tenía razón.

Incluso decidió consultar con una trabajadora del hotel para confirmar sus sospechas. Sin embargo, la colaboradora evitó revelar la identidad del huésped por respeto a su privacidad. "El hombre que está detrás mío es Keanu Reeves, ¿verdad? Y ella tan pro, tan perfecta, me dice en inglés que no me puede dar información de los huéspedes; que si yo creo que es el actor, pues es mi creencia", contó en su publicación.

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El emotivo gesto de Keanu Reeves que emocionó a Milagros Leiva

La historia tuvo un final inesperado cuando Keanu Reeves terminó de desayunar y se dirigió hacia el ascensor del hotel. La comunicadora confesó que ese instante fue uno de los más especiales que ha vivido como admiradora del protagonista de 'The Matrix'. "Me desmayo. Su mirada es como la mía. De fan enamorada... Uno de mis actores favoritos de toda mi vida se para y se dirige al ascensor y como en una película yo no corro, pero floto", relató.

La periodista recordó que reunió el valor para acercarse al actor y pedirle una fotografía como regalo de cumpleaños. El actor aceptó amablemente la petición y, además, la sorprendió al desearle un 'Happy Birthday', un gesto que convirtió ese encuentro en uno de los momentos más especiales e inolvidables de su celebración.

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