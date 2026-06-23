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Alcalde Francis Allison pasa incómodo momento tras frío comentario de Milagros Leiva en TV: "Creció sin papá, hay que decirlo"

La periodista Milagros Leiva realizó un comentario que generó incomodidad en el alcalde de Magdalena del Mar y desató críticas contra la conductora de Panamericana Televisión.

Milagros Leiva se disculpó por equivocación sobre el padre de Francis Allison. Foto: composición LR/Panamericana TV
Milagros Leiva se disculpó por equivocación sobre el padre de Francis Allison. Foto: composición LR/Panamericana TV
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El alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, protagonizó un incómodo momento durante su participación en el programa 'Sin rodeos', conducido por Milagros Leiva. En la edición emitida por el Día del Padre, la periodista intentó saludar a los invitados por la fecha especial, pero terminó haciendo un comentario que generó críticas en redes sociales.

"Francis Allison creció sin papá, hay que decirlo, ¿no? Pero él también es padre, así que Feliz Día del Padre también para el alcalde de Magdalena", expresó la conductora antes de dar pase a la pausa comercial. Las cámaras del programa enfocaron directamente la reacción de desconcierto del invitado, quien intentó mantener la compostura.

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El desatinado comentario de Milagros Leiva sobre el padre de Francis Allison

Durante la presentación de los candidatos invitados a 'Sin rodeos', Milagros Leiva saludó a los presentes por el Día del Padre. Sin embargo, al dirigirse a Francis Allison, realizó un comentario que generó sorpresa entre los televidentes al señalar que el alcalde creció sin padre. Minutos después, la periodista rectificó sus palabras y reconoció que se trató de un error.

Tras la emisión del programa, las redes sociales reaccionaron con críticas hacia la periodista, al considerar que la referencia era innecesaria y que había expuesto un aspecto personal del candidato en un contexto poco apropiado. Muchos usuarios señalaron que la expresión provocó un momento incómodo para el alcalde de Magdalena del Mar, quien permaneció en silencio mientras la conductora continuaba con el programa.

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Milagros Leiva reconoce equivocación tras comentario

Luego de la pausa comercial, Milagros Leiva decidió rectificar la información frente a Francis Allison y a la audiencia. "He cometido una equivocación porque usted creció sin mamá, pero su papá lo crió", manifestó la periodista, al reconocer que había confundido un aspecto importante de la historia familiar del candidato.

Tras las disculpas, el alcalde explicó que su madre falleció cuando él tenía apenas tres meses de nacido, mientras que su padre asumió su crianza y la de sus dos hermanos hasta su fallecimiento, cuando el hoy alcalde tenía 25 años. "Mi papá nos crió a los tres (hermanos), no se chupó, continuó adelante, nos amó. Debo decir que si tengo alguna virtud como ser humano, se la debo a él. La firme creencia en la igualdad de todos los seres humanos, la lucha por la justicia, el valor de la palabra", expresó.

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