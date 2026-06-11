'Cuto' Guadalupe sorprende al confesar que no ve a uno de sus hijos hace 19 años: "Le pediría perdón de rodillas"

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Luis Cuto Guadalupe, exfutbolista y figura recordada de Universitario de Deportes, abrió su corazón en televisión y reveló uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal. En una entrevista con Milagros Leiva, el tío de Jefferson Farfán confesó que lleva casi dos décadas sin ver a su hijo Elías, hecho que marcó profundamente su vida familiar.

La revelación conmovió a la audiencia, pues mostró una faceta íntima y vulnerable del carismático exdeportista. Guadalupe reconoció que la distancia con Elías no fue solo física, sino también emocional, y que ahora busca un reencuentro marcado por el perdón y la reconciliación.

Cuto Guadalupe revela que no ve a su hijo Elías desde hace 19 años

Durante la conversación, el exdefensa admitió: “Elías tiene 22… desde que tenía 3 añitos no lo he visto”. Visiblemente afectado, confesó qué le diría a Elías si lo tuviera a su lado: “Sueño con él. Sueño con su mamá, que se portó de maravilla conmigo. No me porté a la altura. A mi hijo le pediría perdón de rodillas. Le diría que me perdone porque en ese momento no me imaginé la magnitud de lo que ha sentido él cuando yo le prometí muchas veces que iba a verlo y nunca viajé”.

A pesar de ese distanciamiento, el exfutbolista contó que recientemente se abrió una posibilidad de acercamiento gracias a sus otros hijos, quienes lograron comunicarse con Elías por redes sociales. “Ahora se ha abierto una luz al final del túnel. Por intermedio de mis hijos acá en el Perú se han podido comunicar con él y ahora tienen un diálogo fluido”, explicó.

Guadalupe adelantó que planea viajar a Bélgica acompañado de sus cuatro hijos que residen en el Perú para concretar el esperado encuentro con Elías. Según señaló el también empresario, volver a verlo es el único asunto que tiene pendiente a sus 51 años. Además, anunció que será el primer invitado en el estreno del programa 'Edson Pa' Qué Más', el 13 de junio a las 10.00 p. m. por América TV, donde asumirá el rol de padrino y compartirá nuevas anécdotas personales y profesionales.