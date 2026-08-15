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'La Mackyna', influencer conocido por ser el entrenador personal de varios artistas del espectáculo nacional, sorprendió al revelar el difícil momento que atraviesa al no poder tener hijos con su pareja, la cantante Norka Ascue. El también fisicoculturista aseguró que este sería uno de los altos precios que tuvo que pagar por el uso de anabólicos desde temprana edad.

"Soy luchador y fisicoculturista desde muy joven, sabía lo que quería ser y me inyecté. Siempre supe los riesgos, pero el que no arriesga no gana", confesó el exintegrante de 'La granja VIP' a Trome.

La Mackyna y su pareja Norka Ascue. Foto: Panamericana.

'La Mackyna' no desea que ningún artista viva su calvario

Mack Donny Aguilar Songhurst, nombre real de 'La Mackyna', reveló también que no desea que ningún artista atraviese una situación similar a la suya. Por esa razón, brinda asesorías a deportistas y figuras de la televisión para orientarlos sobre el riesgo del uso de anabólicos.

"Aquí aconsejo que entrenen y no a usar anabólicos, hay que informarse", señaló el también presentador de podcast 'ChimiChurri', de 36 años, quien mantiene una relación de seis años con la vocalista Norka Ascue.

¿Por qué 'La Mackyna' se distanció de Christian Domínguez?

'La Mackyna' comenzó su ascenso en la farándula nacional gracias a su cercana amistad con Christian Domínguez, a quien entrenaba personalmente en el gimnasio que administra. Debido a la confianza que mantenían, el influencer llegó a contar en televisión detalles sobre la vida privada y el estado personal del cantante de cumbia.

Sin embargo, actualmente se encuentran distanciados. 'La Mackyna' explicó que existen momentos en los que una persona debe saber tomar distancia de alguien, aunque aclaró que la amistad entre ambos no se haya terminado del todo.

"Ha habido un distanciamiento, pero no quiere decir que no seamos amigos, no quiere decir que no trabajemos juntos, es decir, hay cosas que quizá en el momento uno tiene que saber alejarse, pero igual ya, pero si es chamba, es chamba", señaló.