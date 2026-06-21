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Laura Bozzo impacta al perdonar a Alejandro Toledo EN VIVO, pero deja duro mensaje: "No quiero venganza, yo quiero justicia"

Laura Bozzo sorprendió al anunciar que ya no guarda rencor contra Alejandro Toledo. Sin embargo, recordó los daños que asegura haber sufrido y adelantó acciones legales contra el Estado peruano.

Laura Bozzo estuvo enfrentada por muchos años con Alejandro Toledo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Laura Bozzo estuvo enfrentada por muchos años con Alejandro Toledo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Laura Bozzo emitió un inesperado mensaje dirigido a Alejandro Toledo durante una entrevista en el programa de Milagros Leiva. La conductora y abogada aseguró públicamente que ha decidido dejar atrás los resentimientos relacionados con los episodios que marcaron su vida durante los años en que enfrentó un proceso judicial vinculado al gobierno del exmandatario.

La declaración llamó especialmente la atención debido a que se produjo poco después de que Eliane Karp solicitara clemencia para su esposo a raíz de los problemas de salud que atraviesa. En ese contexto, la participante de realities internacionales sorprendió al expresar que no guarda rencor contra el exmandatario y que apuesta por la reconciliación, aunque también dejó en claro que mantiene su intención de buscar justicia por las consecuencias que, según afirma, afectaron profundamente su vida personal y familiar.

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Laura Bozzo perdona a Alejandro Toledo y explica sus motivos

Durante la emisión del programa 'Esta noche', Laura Bozzo envió un mensaje a Alejandro Toledo a través de Juan Sheput, exministro de Trabajo y excolaborador cercano del expresidente entre 2001 y 2006.

“Que le diga al señor Toledo de parte mía que borrón y cuenta nueva. Que Dios lo bendiga y que no tengo ningún rencor, que eso ya se terminó”, expresó la presentadora en plena entrevista. Sus palabras generaron sorpresa debido al historial de críticas que había manifestado en distintas ocasiones contra el exjefe de Estado y su entorno político.

La figura televisiva explicó que su decisión responde a una reflexión personal vinculada a la necesidad de promover un clima de mayor entendimiento entre los peruanos. “Creo que, si tenemos que pedir que todos nos unamos en Perú, tenemos que dar el ejemplo”, sostuvo durante la conversación.

Por su parte, Juan Sheput destacó el gesto y lo calificó como una señal positiva para el país. El exfuncionario agradeció públicamente las palabras de la conductora y señaló que este tipo de actitudes contribuyen a fortalecer la convivencia en una sociedad marcada por profundas divisiones políticas.

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Laura Bozzo podría demandar al Estado peruano por presuntas vulneraciones a su derecho

Más allá de su mensaje de reconciliación hacia Alejandro Toledo, Laura Bozzo reiteró que mantiene cuestionamientos sobre el tratamiento que recibió durante el proceso judicial que enfrentó años atrás y anunció que evalúa emprender acciones legales contra el Estado peruano.

La conductora sostuvo que fue víctima de vulneraciones a sus derechos fundamentales y afirmó que buscará una reparación por los perjuicios que, según considera, sufrió durante ese periodo. “Voy a denunciar al Estado peruano. Yo no quiero venganza, yo quiero justicia”, manifestó durante la entrevista.

Asimismo, señaló que las consecuencias de aquel proceso continúan afectando distintos aspectos de su vida. Entre ellos, mencionó las restricciones que asegura enfrentar para ingresar a Estados Unidos, donde residen dos de sus nietos.

“Yo tengo dos nietos en Estados Unidos y no puedo entrar por culpa de los señores Toledo. La parte política me vetó”, afirmó la conductora, quien insistió en que las secuelas derivadas de aquellos acontecimientos aún permanecen vigentes.

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