HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

Durante su evento, Pamela López recordó cómo comenzó de cero tras separarse del futbolista y confesó que dedicó 13 años de su vida a su familia sin llegar a tener algo propio.

Pamela López se emocionó tras recordar lo que vivió tras su ruptura con Cueva. Foto: Composición LR
Pamela López se emocionó tras recordar lo que vivió tras su ruptura con Cueva. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Pamela López abrió su corazón durante 'La Hora López', el evento que realizó el último fin de semana junto a sus seguidoras. Acompañada por sus hijos, la influencer recordó cómo tuvo que empezar de cero tras su separación de Christian Cueva, al punto de cuestionarse cómo sacaría adelante a su familia.

Emocionada, la popular Kittypam aseguró que, tras separarse del futbolista, atravesó momentos de incertidumbre al no saber cómo generar ingresos para sostener a sus hijos. Según contó, fue entonces cuando comenzó a cuestionarse qué haría con su vida luego de haber dedicado 13 años a ser madre y esposa.

PUEDES VER: Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

lr.pe

Pamela López recuerda cómo empezó de cero tras separarse de Christian Cueva

La expareja del Aladino relató que atravesó una etapa de incertidumbre luego de poner fin a su matrimonio. Según contó, en medio de la polémica, atravesaba una fuerte crisis económica por las deudas que tenía por pagar.

"Cuando yo decido reiniciar mi vida, estaba destruida emocionalmente completamente. Tenía cuentas por pagar, tenía dos nanas en casa, un chofer y varias cuentas por pagar. La persona que me acompañaba decidió irse y yo decía: 'Dios mío, ¿ahora qué hago?'. Son 13 años que me dediqué a ser mamá, ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal", expresó.

PUEDES VER: Revelan la insólita suma de dinero que ya habría recaudado evento para conocer a Pamela López: “Ha estado tela”

lr.pe

La finalista de 'La Granja VIP Perú' también explicó que, mientras intentaba reorganizar su vida, comenzó a cuestionarse sobre qué habilidades tenía para sostener a su familia.

"Uno de los cuestionamientos que me hacía en el espejo era: '¿Y ahora? ¿Qué talento tienes?¿De qué vas a trabajar?'. Miraba a mis hijos y sabía que tenía que empezar de lo que sea", relató.

Pamela López: "Me mandaron a vender marcianos"

En esa misma línea, la influencer contó que, mucho antes de su separación, soñaba con tener un spa propio. Sin embargo, aseguró que ese proyecto siempre fue postergado debido al estilo de vida que llevaba junto a Christian Cueva.

"Por muchos años solicitaba tener un pequeño spa, que era algo que me gustaba. Me decían: '¿Para qué? Si viajas todo el tiempo'. Ese proyecto se fue posponiendo", señaló.

En ese contexto, Pamela recordó el audio que protagonizó con Christian Cueva en 2025, cuando el futbolista le sugirió vender marcianos para afrontar los gastos de sus hijos. Al hacer referencia a ese episodio, confesó incluso que creía no ser capaz de desenvolverse en público. Sin embargo, agradeció las oportunidades que le dieron en la televisión para recuperar la confianza. 

"Me mandaron a vender marcianos y empecé vendiendo marcianos. Luego comencé a introducirme, sin querer queriendo, en el mundo televisivo, con las piernas que me temblaban. [...] Siempre fui la sombra porque así me hicieron creer, que no tenía la posibilidad de poder explayarme ni dirigirme en una reunión familiar. Hoy estoy aquí tratando de aprovechar cada una de las oportunidades", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pamela López revela que participantes de ‘La Granja VIP’ llegaron a los golpes: “La producción intervino”

Pamela López revela que participantes de ‘La Granja VIP’ llegaron a los golpes: “La producción intervino”

LEER MÁS
Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

Pamela López en graves problemas: trujillana afrontaría fuerte deuda de más de 100 mil soles por destapar secretos de 'La granja VIP'

LEER MÁS
Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

LEER MÁS
Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

LEER MÁS
Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

LEER MÁS
Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

LEER MÁS
Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

Monserrat Seminario admite por primera vez que se gastó la plata de Melcochita y revela en qué lo utilizó: "Eso es verdad"

LEER MÁS
Ethel Pozo deja en shock al revelar distanciamiento de su madre Gisela Valcárcel y descartó trabajar juntas: "Estamos en distintas etapas"

Ethel Pozo deja en shock al revelar distanciamiento de su madre Gisela Valcárcel y descartó trabajar juntas: "Estamos en distintas etapas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025