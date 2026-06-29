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Pamela López abrió su corazón durante 'La Hora López', el evento que realizó el último fin de semana junto a sus seguidoras. Acompañada por sus hijos, la influencer recordó cómo tuvo que empezar de cero tras su separación de Christian Cueva, al punto de cuestionarse cómo sacaría adelante a su familia.

Emocionada, la popular Kittypam aseguró que, tras separarse del futbolista, atravesó momentos de incertidumbre al no saber cómo generar ingresos para sostener a sus hijos. Según contó, fue entonces cuando comenzó a cuestionarse qué haría con su vida luego de haber dedicado 13 años a ser madre y esposa.

Pamela López recuerda cómo empezó de cero tras separarse de Christian Cueva

La expareja del Aladino relató que atravesó una etapa de incertidumbre luego de poner fin a su matrimonio. Según contó, en medio de la polémica, atravesaba una fuerte crisis económica por las deudas que tenía por pagar.

"Cuando yo decido reiniciar mi vida, estaba destruida emocionalmente completamente. Tenía cuentas por pagar, tenía dos nanas en casa, un chofer y varias cuentas por pagar. La persona que me acompañaba decidió irse y yo decía: 'Dios mío, ¿ahora qué hago?'. Son 13 años que me dediqué a ser mamá, ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal", expresó.

La finalista de 'La Granja VIP Perú' también explicó que, mientras intentaba reorganizar su vida, comenzó a cuestionarse sobre qué habilidades tenía para sostener a su familia.

"Uno de los cuestionamientos que me hacía en el espejo era: '¿Y ahora? ¿Qué talento tienes?¿De qué vas a trabajar?'. Miraba a mis hijos y sabía que tenía que empezar de lo que sea", relató.

Pamela López: "Me mandaron a vender marcianos"

En esa misma línea, la influencer contó que, mucho antes de su separación, soñaba con tener un spa propio. Sin embargo, aseguró que ese proyecto siempre fue postergado debido al estilo de vida que llevaba junto a Christian Cueva.

"Por muchos años solicitaba tener un pequeño spa, que era algo que me gustaba. Me decían: '¿Para qué? Si viajas todo el tiempo'. Ese proyecto se fue posponiendo", señaló.

En ese contexto, Pamela recordó el audio que protagonizó con Christian Cueva en 2025, cuando el futbolista le sugirió vender marcianos para afrontar los gastos de sus hijos. Al hacer referencia a ese episodio, confesó incluso que creía no ser capaz de desenvolverse en público. Sin embargo, agradeció las oportunidades que le dieron en la televisión para recuperar la confianza.

"Me mandaron a vender marcianos y empecé vendiendo marcianos. Luego comencé a introducirme, sin querer queriendo, en el mundo televisivo, con las piernas que me temblaban. [...] Siempre fui la sombra porque así me hicieron creer, que no tenía la posibilidad de poder explayarme ni dirigirme en una reunión familiar. Hoy estoy aquí tratando de aprovechar cada una de las oportunidades", concluyó.