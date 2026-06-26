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Pamela López destapa la impensada razón por la que Christian Cueva botó de su casa a su hija mayor: "Le da cólera ..."

Pamela López reveló que Christian Cueva habría desalojado a su hija mayor de su vivienda en Trujillo como represalia por exigir la pensión de alimentos. La empresaria contó detalles del polémico episodio.

Pamela López nuevamente enfrentada con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López nuevamente enfrentada con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras brindar nuevas declaraciones sobre su situación con Christian Cueva. La empresaria relató un episodio relacionado con una propiedad ubicada en Trujillo, donde asegura que su hija mayor se vio directamente afectada por una decisión tomada en ausencia de ella.

En su versión de los hechos, la exintegrante de 'La granja VIP' sostiene que este episodio estaría vinculado a un conflicto previo relacionado con el cumplimiento de la pensión de alimentos de sus hijos. La influencer afirma que el entorno del futbolista habría intervenido en la vivienda durante su ausencia, lo que derivó en el impedimento de acceso a la casa donde también permanecían pertenencias familiares.

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Pamela López revela la razón detrás de Christian Cueva para echar a su hija de su casa en Trujillo

En entrevista con el programa digital 'Show pe', Pamela López explicó que, desde su perspectiva, la decisión de Christian Cueva habría estado motivada por su insistencia en la defensa de los derechos de sus hijos. Según señaló, el malestar del futbolista estaría relacionado con los reclamos constantes que ella mantiene respecto a responsabilidades familiares.

La empresaria afirmó que el desalojo habría sido una forma de presión dentro del conflicto que mantiene con el jugador. En sus declaraciones, remarcó que su postura se mantiene firme en la búsqueda del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus hijos y que considera que lo ocurrido en la vivienda estaría directamente vinculado a esa disputa.

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Pamela López da detalles de cómo Christian Cueva botó de su casa a su hija mayor

Pamela López detalló que el incidente habría ocurrido cuando ella se encontraba fuera de la ciudad por compromisos televisivos. Según su relato, en ese tiempo el padre de Christian Cueva habría llegado a la vivienda ubicada en Trujillo acompañado de personal policial para cambiar la cerradura del inmueble.

La empresaria indicó que su hija mayor se encontraba en la casa en ese momento y que la familia habría quedado impedida de volver a ingresar tras el cambio de cerradura. También señaló que dentro del inmueble permanecían objetos personales y pertenencias de sus hijos, lo que habría agravado la situación.

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