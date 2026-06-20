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Onelia Molina reaparece junto a Kevin Díaz y protagonizan inesperado momento tras confesión de amor: "Cuando el paciente está lindo"

La odontóloga y Kevin Díaz sorprenden con un video lleno de complicidad tras la declaración de amor del venezolano en 'Esto es guerra'.

Onelia Molina y Kevín Díaz mostraron su complicidad en curioso video. Foto: composición LR/Instagram/oneliamolina_
Onelia Molina y Kevín Díaz mostraron su complicidad en curioso video. Foto: composición LR/Instagram/oneliamolina_
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Onelia Molina reapareció en redes sociales junto al venezolano Kevin Díaz en un video que generó gran repercusión entre sus seguidores. En medio de los rumores sobre su relación, ambos mostraron una evidente complicidad durante una divertida escena grabada en la clínica dental de la influencer.

En el clip compartido en Instagram, la odontóloga utilizó la frase "cuando el paciente está lindo", lo que desató comentarios en redes sociales por su cercanía con el chico reality.

Onelia Molina y Kevín Díaz

Onelia Molina y Kevín Díaz. Foto: Instagram

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Onelia Molina y Kevin Díaz protagonizan momento especial

En el video, la interacción entre Onelia Molina y Kevin Díaz dejó ver una marcada complicidad luego de los recientes rumores de acercamiento. "Necesito que llenes su nombre, tu Instagram, tu estado civil y tu firma para el consentimiento", se le escucha decir a la odontóloga, mientras el venezolano responde sorprendido: "¿Instagram para qué?".

En la sección de comentarios, usuarios e, incluso, personajes públicos como Samantha Batallanos reaccionaron al clip con mensajes sobre la aparente buena pareja que forman. La publicación se suma a otros momentos en los que ambos han sido captados juntos, incluido su viaje, durante el cual habrían compartido una suite presidencial en Cartagena.

PUEDES VER: Kevin Díaz manda potente mensaje a Mario Irivarren tras admitir que está enamorado de Onelia Molina: "No supo valorar lo que tenía"

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Kevin Díaz revela que está enamorado de Onelia Molina

Días antes de la publicación del video, el venezolano sorprendió al declarar en vivo su cercanía emocional con Onelia Molina. El joven reconoció en una transmisión de 'Esto es guerra' que se encontraba "enamorado", luego de ser consultado por Katia Palma sobre su situación sentimental.

"¿Cómo no voy a estar feliz? Lo que se ve no se pregunta. Me fui de vacaciones y compartí un viaje muy lindo con Onelia Molina, con la ‘bebichi’", expresó el modelo. Su confesión tomó por sorpresa a los presentes y a la propia odontóloga.

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