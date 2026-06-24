Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

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Onelia Molina sorprendió este 24 de junio al anunciar en redes sociales que cumplió uno de sus mayores objetivos personales: la compra de su primer departamento. La odontóloga e influencer, quien actualmente sale con el modelo venezolano Kevin Díaz, compartió un video en el que mostró cómo luce el inmueble y adelantó que documentará cada etapa de su transformación.

El anuncio, acompañado de su hermano —su principal apoyo tras la ruptura con Mario Irivarren debido a un ampay—, generó inmediatas reacciones en la farándula nacional. Figuras como Andrea Cifuentes y Karen Dejo, su excompañera de ‘Esto es guerra’, celebraron con entusiasmo la nueva etapa que inicia la popular ‘One’.

Onelia Molina revela que compró su departamento

En el video difundido en Instagram, Onelia Molina expresó: “Comienza la aventura de crear el hogar de mis sueños. ¿Listos para acompañarme en cada cambio?”.

Mientras mostraba los ambientes del departamento, la odontóloga de profesión compartió su emoción por esta meta alcanzada. “Hay algo que quería contarles desde hace tiempo y por fin puedo hacerlo porque siempre fue uno de mis grandes sueños y una de mis metas más importantes: compré mi departamento. Y aunque ahora lo ven así, vacío, con paredes blancas y sin personalidad, quiero convertirlo en el hogar de mis sueños”, manifestó.

La modelo arequipeña dejó claro que busca la participación de su comunidad digital en este proceso. “Pero no pienso hacerlo sola, voy a documentar todo el proceso para que me acompañen desde el primer día y sean parte de esta aventura. Necesito su ayuda para ello, así que bienvenidos a esta nueva etapa, acompáñenme a transformar este departamento en un hogar y cuéntenme qué estilo va conmigo”, sentenció.

La revelación de este logro llega tras un periodo marcado por su separación de Mario Irivarren, quien la engañó y con quien terminó su relación. Actualmente, Onelia se muestra fortalecida y enfocada en sus metas personales, mientras mantiene un vínculo cercano con Kevin Díaz, su actual saliente y compañero de 'EEG'.