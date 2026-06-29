Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Onelia Molina volvió a captar la atención en redes sociales tras su reciente viaje a Miami, donde aprovechó el fin de semana largo para compartir momentos con figuras del deporte internacional. La odontóloga publicó registros de su estadía en la ciudad estadounidense, en la que coincidió con el exfutbolista y referente de la selección uruguaya, Diego Lugano.

Las imágenes difundidas en Instagram muestran a la arequipeña disfrutando del clima de Miami Beach junto a amistades cercanas, entre ellas la surfista peruana Vania Torres. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su interacción con el ex capitán de la selección ‘charrúa’, con quien protagonizó un divertido video bailando en la playa, generando gran repercusión entre sus seguidores.

Onelia Molina disfruta con Diego Lugano en Miami

Durante su estadía en Miami, Onelia Molina aprovechó para relajarse y compartir actividades al aire libre en uno de los destinos más visitados de Estados Unidos. La influencer publicó historias en Instagram donde mostró su encuentro con Vania Torres, con quien mantiene una amistad cercana desde hace años.

En medio del ambiente playero, también se dio un inesperado cruce con Diego Lugano, histórico defensor y capitán de la selección uruguaya, quien se encontraba en la misma zona. La interacción entre ambos quedó registrada en un video donde se les ve bailando de manera espontánea en la orilla del mar, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Entre los contenidos compartidos por la propia Onelia Molina se destacaron frases en las que describió la jornada como un encuentro con “dos deportistas top”, haciendo referencia tanto a Vania Torres como a Lugano. Además, adelantó que parte de esta experiencia será difundida en formato entrevista.

Onelia Molina revela que se dará una oportunidad con Diego Lugano

Días antes, Onelia Molina abordó su situación sentimental actual y el vínculo que mantiene con Kevin Díaz. Sin confirmar un romance formal, la influencer señaló que ambos atraviesan una etapa sin etiquetas.

“La verdad es que las cosas se han dado así, estamos fluyendo y vamos a ver qué sucede”, expresó, dejando entrever que su relación con el modelo venezolano continúa en desarrollo, aunque sin definiciones oficiales por el momento.

Asimismo, la creadora de contenido respondió a las críticas por sus recientes viajes y apariciones públicas. Lejos de mostrarse afectada, sostuvo que prefiere centrarse en su bienestar personal y en disfrutar sus experiencias. “Estoy viviendo y no le estoy haciendo daño a nadie”, señaló.