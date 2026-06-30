Lis Padilla desata revuelo con respuesta tras lluvia de críticas por los tatuajes de su hija

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La aparición de Jennifer, hija mayor de la tiktoker Lis Padilla, en un reciente video difundido en redes sociales, se convirtió en el centro de un intenso debate. La joven, quien cumplió 19 años, mostró múltiples tatuajes en los brazos y el pecho, lo que provocó una ola de comentarios que no solo cuestionaron su decisión, sino que también señalaron directamente a su madre.

El episodio se suma al interés mediático que rodea a Padilla desde que alcanzó notoriedad con su baile viral de ‘Son de amores’, tras lo cual se separó de su esposo, Enrique Hildebrant Panduro, se sometió a una cirugía estética y presentó públicamente a su novia, Tania Pinedo, nacida en la región de San Martín al igual que ella.

Lis Padilla responde a críticas por los tatuajes de su hija

La celebración del cumpleaños de Jennifer, que debía ser un momento íntimo y familiar, terminó siendo tema de conversación en plataformas digitales. Varios usuarios criticaron la exposición de la joven y responsabilizaron a la influencer por permitir que su hija se tatuara a tan corta edad. Ante la insistencia de un seguidor que le preguntó por qué la joven tenía esos tatuajes, Padilla respondió sin rodeos: “Porque quiere”.

La frase generó tanto desaprobación de los detractores como respaldo de quienes defendieron la libertad de Jennifer. Mientras algunos cuestionan las decisiones personales de la joven y la influencia de su madre, otros defienden la autonomía de una mujer que ya alcanzó la mayoría de edad.

Lis Padilla, lejos de detenerse en los comentarios negativos, optó por destacar mensajes de apoyo y continuar compartiendo contenido junto a Tania Pinedo en sus redes sociales. La relación entre ambas se consolidó hace más de seis meses habiendo nacido en medio de la exposición pública de la influencer, quien decidió mostrarse abiertamente con su pareja.