Novia de tiktoker Lis Padilla desata revuelo al exponer su nueva imagen en redes sociales
Tania Pinedo sorprendió al mostrarse con su nueva apariencia al lado de Lis Padilla, creadora del tren viral ‘Son de amores’ en Instagram.
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Tania Pinedo y Lis Padilla vienen disfrutando de su relación sentimental y compartiendo el amor que se tienen en las redes sociales. Justamente, la novia de la famosa tiktoker, natural de la selva y creadora del trend viral ‘Son de amores’, sorprendió al mostrar su nueva imagen, lo que desató euforia en Instagram.
Cabe recordar que Lis Padilla, de 34 años, sigue vigente en el mundo de las redes sociales gracias a su relación con Tania Pinedo, quien la ha ayudado a ganar más seguidores, luego de haber conquistado el mundo gracias a la creación de su trend ‘Son de amores’, por el que fue entrevistada en diversos canales europeos.
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Novia de Lis Padilla muestra su nueva imagen
Tania Pinedo, de 32 años, sorprendió al publicar una foto en sus historias de Instagram. En ella aparecía con una camisa, lentes negros y una gorra que ocultaba su extensa cabellera, además de un sutil maquillaje en los labios. A su lado, Lis Padilla miraba a la cámara de su celular y fue etiquetada en la publicación.
Los seguidores de Pinedo la felicitaron y le desearon lo mejor en su relación con la tiktoker, con quien mantiene un romance desde noviembre de 2025.
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Hija de Lis Padilla se somete a cirugía estética
Jennifer, la hija de Lis Padilla, se sometió a una cirugía estética: una rinoplastia (operación de nariz). Justamente, mostró los resultados durante su fiesta de cumpleaños, a la que asistieron su madre y Tania Pinedo. Además, no dudó en respaldar la relación de la tiktoker.
"Quiero agradecer a todos por haber venido a esta reunión que Tania y mi mamá hicieron para oficializar su relación. De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es", expresó la muchacha de 19 años.