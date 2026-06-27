El actor Gonzalo Torres destacó la boda como un acontecimiento único en la vida de Gonzalete. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

El actor Gonzalo Torres destacó la boda como un acontecimiento único en la vida de Gonzalete. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

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Gonzalo Torres emocionó a los seguidores de Gonzalete con un anuncio inesperado. A través de sus redes sociales, el actor de 57 años reveló que el carismático curita de 'Pataclaun' cumplió su sueño de casar a una pareja, en lo que describió como un momento único en la historia del personaje.

Casi tres décadas después del final de la serie de televisión, la vigencia del personaje quedó demostrada con la respuesta de los fans, quienes celebraron la noticia y recordaron con cariño las frases más célebres del pícaro sacerdote.

Gonzalete casa a pareja por primera vez, anuncia Gonzalo Torres

El anuncio de Gonzalo Torres estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece junto a los novios, una pareja cercana a él. Vestido como Gonzalete, el actor sostenía un micrófono y encabezaba la mesa ceremonial, mientras los recién casados lo observaban con atención. En su mensaje, manifestó la emoción que le produjo este episodio en la vida de su personaje. “Gonzalete cumplió un sueño y quiere compartirlo con ustedes. El curita finalmente casó y renovó los votos de una pareja amiga. ¡Es un hito en su vida y estoy muy orgulloso de él!”, escribió.

Más adelante, el comediante recurrió al humor para dejar en claro que no aceptará nuevas solicitudes de matrimonios, pues se trató de un hecho excepcional y, además, recordó que su personaje estaba fuera de la Iglesia. “PD: A raíz de esto, no le vayan a pedir a Gonzalete más casamientos. Fue una cosa de una sola vez y nada más. PD2: Está excomulgado. Él no es MAAAALOOOOOO!!!”, sentenció, apelando a una de las frases más icónicas del sacerdote.

El actor Gonzalo Torres destacó la boda como un acontecimiento único en la vida de Gonzalete. Facebook: Gonzalo Torres

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. La escena fue recibida como un guiño nostálgico a 'Pataclaun', programa que marcó a toda una generación con personajes irreverentes y entrañables. Gonzalete, el sacerdote ficticio que nunca ejerció, volvió a escena en un episodio que mezcla humor y afecto, reafirmando la conexión de Torres con el público y la vigencia de un personaje que sigue presente en la memoria colectiva.