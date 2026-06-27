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Pamela López acusa a la producción de 'La granja VIP Perú' de ocultar fuerte pelea entre participantes: "Se fueron a las manos"

La trujillana afirmó que la producción de 'La granja VIP' eliminó escenas de la convivencia para evitar afectar a algunos participantes del reality.

Pamela López cuestiona transparencia del reality. Foto: composición LR/difusión
Pamela López cuestiona transparencia del reality. Foto: composición LR/difusión
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Pamela López, una de las finalistas de La granja VIP Perú, lanzó una fuerte acusación contra la producción del reality de Panamericana Televisión al asegurar que el programa ocultó diversos momentos ocurridos durante la convivencia. Según la trujillana, la transmisión que se ofrecía a través de YouTube no mostraba realmente todo lo que sucedía dentro de la casa, ya que varios fragmentos fueron eliminados.

"Para empezar quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7. Eso quiero que lo tengan claro todo el Perú. Nunca existió", afirmó para el pódcast 'Eso háblalo'. La expareja de Paul Michael también reveló que hubo enfrentamientos entre algunos participantes que nunca salieron al aire. "Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y, bueno, tuvo que cortarse", declaró.

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Pamela López asegura que el reality ocultó momentos de la convivencia

Durante la entrevista, Pamela López sostuvo que la producción decidió no emitir diversos episodios que ocurrieron dentro de la casa para evitar perjudicar la imagen de algunos concursantes. "Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas. Posiblemente, presumo yo, para que no suceda o no perjudique a ciertas personas. Nunca existió un 24/7", manifestó.

Asimismo, añadió que le sorprendió que algunos hechos de mayor gravedad no fueran comentados públicamente, mientras que otros episodios protagonizados por ella sí recibieron amplia difusión. "Hubo varias situaciones que creo yo han sido cortadas porque no se habla. Entonces a mí me sorprende que no se diga cuando son cosas mucho más graves", expresó.

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Pati Lorena responde a Pamela López y advierte sobre posible sanción

Las declaraciones de la empresaria trujillana no tardaron en generar reacciones. Pati Lorena, exproductora de televisión y también participante de 'La granja VIP Perú', respondió a la expareja de Christian Cueva y recordó que todos los integrantes del reality firmaron un acuerdo de confidencialidad que les impediría revelar información sobre la producción.

"Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. Ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100.000 soles", sostuvo la integrante del ‘Team víboras’.

"Hijita, tú que le andas llorando a tu ex de que te quitó la casa, que no tienes para pagar los colegios, ¿para qué te metes en camisa de once varas? Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste, tu falta de control de ira, tu maltrato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7", sentenció.

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