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Sandra Plevisani, la popular chef peruana, se presentó en el pódcast de Magaly Medina y habló por primera vez sobre la delicada enfermedad que enfrentó su hija Camila y que provocó su muerte a los 11 años. Esto fue un duro golpe para la figura de la gastronomía nacional, ya que atravesaba uno de los mejores momentos de su matrimonio con su esposo Ugo Plevisani.

Durante la entrevista, Sandra contó que su pequeña se enfermó a los siete años, pues se quejaba constantemente de fuertes dolores de cabeza. “Me dijo: 'Mami, me duele la cabeza'. Yo me estaba yendo a Italia con Ugo (esposo), con un montón de amigos. La llevé a un doctor, me dijo: 'Hazle una resonancia' y salió que tenía una lesión. Casi me muero, el mundo se me vino encima”, señaló muy seria la chef.

El mejor neurocirujano del mundo le dijo a Sandra Plevisani lo que tenía su hija

Sandra Plevisani, hoy de 63 años, le contó a Magaly Medina que deseaba la recuperación de su hija Camila. Por esa razón, la llevó a Europa para que la evaluaran en Johns Hopkins, considerado uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Sin embargo, allí recibió el difícil diagnóstico de su pequeña.

“Me dijo que tenía cáncer. Yo nunca había visto una quimioterapia, nunca había visto tanto, pero la vida te toca y fueron tres años. Camila falleció, luego de que un trasplante de células madre no diera resultados", señaló con la voz entrecortada, lo que conmovió a la figura de ATV.

Sandra Plevisani revela si su matrimonio se rompió tras enfermedad de Camila

Sandra Plevisani recordó que, anteriormente, muchos esposos que tenían hijos con cáncer dejaban a las esposas y se iban. Sin embargo, ese no fue su caso. Destacó que su matrimonio con Ugo Plevisani, con quien lleva 40 años de casada, se fortaleció aún más y que él estuvo a su lado en todo momento para ayudarla.

“Ugo siempre estuvo allí. Durante esos tres años que Camila enfrentó el cáncer, él fue buen padre. Salimos adelante. Incluso cuidó a todas nuestras hijas cuando yo me fui a Estados Unidos con Camila para una operación”, contó.