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Hija mayor de Pamela López impacta al presentar por primera vez a su padre y le dedica curioso mensaje: "Son seres que pueden errar"

Fabiana, hija mayor de Pamela López, sorprendió en redes sociales al dedicarle un emotivo y reflexivo mensaje a su padre por el Día del Padre, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. Esta es la primera vez que la trujillana presenta a su progenitor en público.

Fabiana López sorprendió al público con una foto de su padre biológico. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Fabiana López sorprendió al público con una foto de su padre biológico. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Fabiana, la hija mayor de Pamela López, sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez a su padre en público. La joven aprovechó la celebración por el Día del Padre para compartir una fotografía junto a él y dedicarle unas emotivas palabras, entre las que destacó una particular reflexión: 'Son seres que pueden errar'.

La publicación despertó curiosidad debido a que poco se conocía sobre su progenitor. Sin embargo, la influencer había aclarado antes que su hija mantiene una relación cercana con él y que siempre cumplió con sus responsabilidades. Además, resaltó que ambos conservan un vínculo cordial por el bienestar de la joven.